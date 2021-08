Revelan polémico audio de Rodolfo Hernández sobre revocatoria de Cárdenas

Una nueva polémica ronda al exalcalde de Bucaramanga y hoy precandidato presidencial, Rodolfo Hernández.



Esta vez es un nuevo audio donde el exmandatario estaría exigiendo a sus interlocutores 20.000 firmas de la revocatoria de Juan Carlos Cárdenas a cambio de inscribir la lista de la Cámara por el movimiento Liga Anticorrupción.



“Basados en que hay que fortalecer es la marca, quiero pedirles el favor que entre todos recojan 20 mil firmas válidas para revocar a Cárdenas. No vamos a inscribir lista de Cámara hasta que tengamos esas 20 mil firmas (…) si no revocamos a Cárdenas vamos a sacar muy poquitos votos“. afirma Rodolfo Hernández en el audio que se conoció.



El precandidato presidencial agrega que incluso le pidió a los exfuncionarios de Cárdenas que también recogieran firmas de la revocatoria.



​"A todos a los que echó Cárdenas, que trabajaron bien, que no son ladrones, yo los invite a que recogieran firmas. Incluso, escuchen bien, le pedí a Zoraida Ortiz, exgerente del Acueducto. Hace 15 días le enviamos los documentos para la firmas de revocatoria de Cárdenas, pero imagínese cuantas firmas ha recogido (…) acabe de llamarla, 90 firmas. Pero cuando se revoque a Cárdenas si viene por el puesto de 15 millones, yo ya me mamé de que hagan eso", agregó Hernández.



El proceso de revocatoria del alcalde de Bucaramanga se cayó aunque ya habían recogido 60.000 firmas. El propio comité promotor retiró la revocatoria.



El pasado viernes el exmandatario también se vio envuelto en una polémica por un audio en donde Hernández le pedía dinero a candidatos a cambio de darles el aval de su partido.



​“Para poder empezar a tener la seguridad de atender los gastos que se avecinan yo les rogaría que por tarde mañana miércoles antes de las 4:00 de la tarde nos giraran el 30% del compromiso que hay para atender esos gastos. Quiere decir que Jorge debe poner $60 millones, $30 millones Ludwing y $60 millones, porque va a la súper fija, Emiro y después hacemos un flujo de fondos cuando se necesiten”, dice Rodolfo Hernández.



Ante esta polémica Hernández indicó que "solo se debe contribuir con los dineros concernientes a los gastos esenciales de la campaña como lo son el pago de las pólizas, la recolección de las firmas, los elementos esenciales para los grupos de trabajo y demás pagos concernientes a la misma, lo cual comparado con los multimillonarios capitales que les toca invertir a los corruptos para obtener esas curules comienzan a generar el cambio en las prácticas políticas del país".



