La alcaldía (2016-2019) del candidato presidencial Rodolfo Hernández, quien renunció al cargo en septiembre del 2019 tras ser sancionado por la Procuraduría General de la Nación por participación en política, estuvo marcada por la lucha contra la corrupción, la reducción de la deuda externa del municipio y la inversión de grandes rubros en cultura y deporte.



Sin embargo, también lo acompañó un gigantesco escándalo de corrupción de un contrato que finalmente no se firmó.



(En contexto: El hombre clave en el escándalo que salpica a Rodolfo Hernández)

Aunque muchas de sus promesas de campaña se quedaron sin cumplir, de su gestión se destaca que acabó con los 'puestos a dedo', producto del clientelismo, y le quitó las secretarías que estaban a manos de los concejales de la época en la ciudad.



Hernández repartió 40.000 carta cheques durante su campaña, en los que prometía una vivienda a cada persona que recibió su carta, sin embargo, esas casas jamás se construyeron y quedaron en 'veremos'.



(Le puede interesar: Rodolfo Hernández: 'Ganó el país que no quiere seguir con los mismos')



No obstante, a pesar de todas las polémicas, Hernández acabó su mandato con un 84 por ciento de aprobación a su gestión, según lo informó la encuesta de la firma de Guarumo en ese momento.

Sistema de transporte masivo

El sistema de Transporte Masivo (Metrolínea) tampoco levantó cabeza: la deuda con los operarios del sistema se duplicó y el número de pasajeros se redujo un 10 por ciento.



Otras de las promesas que hizo Hernández fue sacar adelante los portales de Girón, el Norte de Bucaramanga y Piedecuesta. No obstante, si bien al terminar el 2019 solo se construyó el de Girón, con una inversión cercana a los $23.000 millones, los otros dos, que suman unos $76.000 millones, se terminaron entre enero y febrero de 2020.

Economía

En el panorama económico es importante señalar que la Alcaldía de Rodolfo Hernández recibió un déficit de tesorería de 236.000 millones y lo redujo a 0. De igual forma, la deuda pública con entidades financieras está en 201.000 millones, es decir, la ciudad debe 16.000 millones menos que en 2015. ​

Seguridad

Según la encuesta de percepción ciudadana de diciembre del 2019, aplicada del Programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, la percepción de inseguridad aumentó en el 2018 en la capital santandereana. Para el 2018, en el tema de seguridad, la medición arrojó que el 22 % de los ciudadanos se sentía inseguro en el barrio, mientras que para el 2019 la sensación de inseguridad subió al 28 %.



En cuanto a los problemas más graves que para los ciudadanos reflejan inseguridad están la drogadicción, con un 27 %; el tráfico de drogas, con 17 %; y atracos callejeros, con un 15 %. No obstante, pese a que los ciudadanos se sienten inseguros, el número de atracos disminuyó, pasando de un 14 % en el 2018 a 13 % en el mismo periodo del 2019.

'Vitalogic'

En diciembre del 2017 se conoció un contrato de corretaje firmado entre Luis Carlos Hernández, hijo del entonces alcalde de Bucaramanga y el contratista Luis Andelfo Trujillo.



Dicho contrato de corretaje acordaba que la alcaldía de Hernández le iba a adjudicar un millonario contrato de tecnificación de basuras a la empresa Vitalogic a cambio de una ‘coima’ de 100 millones de dólares que serían repartidos entre los firmantes del contrato.



Dicho contrato nunca se concretó, sin embargo, Rodolfo Hernández dijo en varias ocasiones durante ese año de su mandato que “va por que va”.



Durante los mandatos de los últimos tres alcaldes de Bucaramanga se ha heredado el problema del relleno sanitario El Carrasco, cuya vida útil acabó hace más de una década. Todos llegan buscando soluciones, pero a la fecha no se tiene una clara.



Asimismo lo hizo Rodolfo Hernández, quien desde campaña indicó que la problemática de las basuras la iba a solucionar con una máquina que convirtiera los residuos en energía como lo hacen en otros países.



Para dicho cometido debía contratar a la empresa encargada de esta tecnología, pero antes debía tener un soporte de expertos que le dieran luz verde a este proyecto.



Es así como desde la Empresa de Aseo de Bucaramanga, en cabeza del entonces gerente José Manuel Barrera, contratan a Jorge Alarcón para que realice la consultoría que sería el comienzo de la luz para esta “solución” de las basuras.



Justamente por esta contratación es que está imputado el hoy candidato presidencial, luego de que se verificara que los otros dos candidatos para ese cargo nunca se postularon y que se conociera un audio donde se escucha a Hernández decir que debían poner a Alarcón para esa consultoría.



Dicha consultoría arrojó como resultado la elección de Vitalogic como empresa que se encargaría de esta nueva tecnología de basuras, sin embargo, la Procuraduría frenó la contratación y nunca se firmó.



Durante toda la investigación el exalcalde de Bugaramanga ha insistido que no cometió delitos. En la audiencia de imputación de cargos no los aceptó y se declaró inocente. De hecho, hace un mes en una nueva audiencia tras la acusación volvió a señalar que era inocente. Estas audiencias de adelantan ante un juez de Bucaramanga.



En declaraciones recientes a Blu Radio, el candidato señaló: "Yo no he robado un peso, tengo el alma limpia" y atribuyó los hechos a persecución política por su lucha contra la corrupción. Indicó que lo que hizo fue tomar decisiones para enfrentar una emergencia ambiental en la capital de Santander y mediante una convocatoria internacional se buscó a un contratista mediante licitación.



Igualmente indicó que es "víctima de politiqueros" que lo quieren perjudicar. Y añadió que pusieron en su contra varias denuncias y ya le han cerrado 162 al no encontrar irregularidades.



BUCARAMANGA