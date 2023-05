Luego de conocerse la inhabilidad por 14 años por parte de la Procuraduría hacia Rodolfo Hernández, excandidato presidencial. Julio César Ortíz, abogado del ingeniero, dio a conocer en EL TIEMPO que se apelará la decisión y el caso lo llevarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.



Lea en contexto: Atención: Procuraduría destituyó por 14 años a Rodolfo Hernández por el caso Vitalogic



Ortiz explicó a este medio que la Procuraduría no tiene pruebas contundentes para inhabilitar a Hernández por el caso del escándalo de basuras Vitalogic.



"Vamos a apelar, ya leímos el boletín, vamos a intentar defendernos, y llevar el caso hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Creemos que la Procuraduría no tiene competencia de inhabilitarlo de esa manera".

El defensor del ingeniero indicó que no hay un fundamento probatorio para condenarlo en el caso de Vitalogic.



Además, le confirmó a este medio que Hernández tiene todas las intenciones para lanzarse como candidato a la Gobernación de Santander.



Lea también: Rodolfo Hernández: los caminos que tiene el excandidato presidencial tras destitución



"No se ha podido probar el carácter indebido, el intervino como alcalde, como un promotor de una política pública, no creemos que tenga razón la Procuraduría. Él está de candidato a la Gobernación", concluyó.



En cuanto a la salud del exalcalde de Bucaramanga, esta semana inició tratamiento para el tumor que tiene en el colon. "Está estable, está en su etapa inicial y en un lugar del colon que es operable".

Facebook Twitter Linkedin

El senador radicó su iniciativa para que se aplique a cabalidad el Estatuto de Contratación. Foto: Prensa Rodolfo Hernández

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga