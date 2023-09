La procuraduría general de la nación confirmó que el excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, tiene tres sanciones en firme que se supone, según la norma, quedaría inhabilitado para ejercer algún cargo público.



Puede leer: Rodolfo Hernández: Procuraduría confirma tercera sanción, su campaña quedaría en vilo



Sin embargo, EL TIEMPO consultó con los abogados del ingeniero Hernández, quienes indican que esa decisión todavía no se puede confirmar, ya que el Consejo Nacional Electoral, CNE, es el ente que decide si Hernández quedaría fuera de la contienda electoral para aspirar a la gobernación de Santander en las elecciones de octubre.

Facebook Twitter Linkedin

Confirman tres sanciones contra Rodolfo Hernández Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Seguro Julio César Ortiz, abogado del exalcalde de Bucaramanga, esas tres sanciones que están en firme están demandadas y un juez decidirá si pueden ser anuladas.



Además, agregó que, las sanciones que menciona la Procuraduría no están ejecutoriadas.



"El ingeniero no está inhabilitado para ser candidato a la Gobernación de Santander. Están en segunda instancia, pero son administrativas, pero están demandadas en su nulidad. No están ejecutoriadas y el CNE que es el competente para permitir o no la inscripción del ingeniero hasta ahora va a abrir el proceso para revocar las candidaturas de personas por inhabilidades", le respondió a EL TIEMPO.



Siendo así, y según Ortiz, el Consejo Nacional Electoral es el que define si son legales las sanciones y la inhabilidad la define el Consejo Estado cuando resuelvan los recursos extraordinarios de revisión, a los que tiene derecho Hernández, según la Corte Constitucional. MELISSA MÚNERA ZAMBRANOCorresponsal de EL TIEMPO- Bucaramanga.