Video: ciclista es víctima de brutal ataque por robarle el celular

Natalia Díaz salió a hacer deporte en la mañana del domingo pasado en Bucaramanga.



Con dos amigos iban a hacer la ruta Bucaramanga- Lebrija en sus bicicletas pero esta se vio frustrada por un hecho de inseguridad que la dejó convaleciente.



Cuando iban pasando en el sector del barrio La Salle, dos sujetos en motocicletas la abordaron y le raparon el celular que llevaba en la parte trasera de su licra.



"Dos tipos que tiraron a robarme iban en moto y se me hicieron al lado derecho jalandome el celular del jersey (licra de ciclismo) fuertemente y de esta manera perdí el equilibrio y volé", relata la mujer en su publicación de Instagram.



Con valentía, Natalia hizo un video de sus heridas y lo hizo público.



"Fueron quemaduras, raspaduras, moretones, golpe en la cabeza , puntos y demás pero gracias a Dios no hubo fractura o algo peor en mi cuerpo", asegura.

Natalia relata que sus dos compañeros de ruta iban en la parte de atrás y pudieron ver todo lo sucedido. "Todo paso en par segundos donde no pudimos ver ni placas ni nada todo paso muy rápido y cuando me di cuenta ya estaba vuelta mier.... Y sin celular que era por lo que esas ratas iban", apunta en su Instagram.



Finalmente, la víctima dio a conocer los motivos que la llevaron a hacer la publicación.



"El hecho de hacer está publicación es a invitarlos a todos mis amigos deportistas ciclistas, runners, lo que sea, que no salgan solos ni en grupos pequeños porque lastimosamente no es suficiente para estar seguros o exentos de situaciones como la mía, estar más precavidos de todo, estar acompañados, no llevar cosas de valor o dar como quien dice el 'papayaso' para que se le manden a uno por cualquier objeto de valor", aseguró.



Entre los meses de enero y marzo se registraron 1.277 hurtos en Bucaramanga, según datos de la Secretaría del Interior de la capital santandereana.

BUCARAMANGA

