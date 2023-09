La inseguridad en Bucaramanga sigue con más fuerza en la ciudad. El hecho insólito se presentó el fin de semana cuando el cuerpo de bomberos realizaba maniobras para un recate de una mujer que tenía las intenciones de lanzarse del puente de la Novena.



En medio del ajetreo, un sujeto le raponeó un reloj a uno de los miembros de la entidad.



Juan Manuel Rodríguez, quien hace parte del cuerpo de bomberos y quien fue víctima de hurto, hizo la denuncia y manifestó su desilusión de la fuerte inseguridad que hay en la ciudad, ya que le pareció impactante que mientras se está salvando una vida, sea robado.



"Quería poner en conocimiento de ustedes la situación que se presentó en el puente de la Novena de Bucaramanga, donde, mientras realizábamos labores de rescate de una persona suicida, fui víctima del hampa. Yo fui la persona que pasó por encima del puente y aseguró a la persona que intentaba suicidarse de la parte interna para que no se lanzara. Mientras estaba realizando esta labor, me robaron un reloj inteligente, fue arrancado de la muñeca, me parece triste que estams salvando la vida de alguien", agregó Rodríguez.

#Video La inseguridad no da tregua en Bucaramanga. Juan Manuel Rodríguez, quien trabaja como bombero en Bucaramanga, denunció que le robaron un reloj inteligente cuando adelantaba un rescate en el viaducto Alejandro Galvis Ramírez de la capital santandereana #VocesySonidos pic.twitter.com/jl71wNorpv — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 25, 2023

MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga