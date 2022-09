El capitán Humberto Alvarino hizo sonar la sirena y zarpó de Barrancabermeja en el carguero Medellín a su último viaje por el río Magdalena.



Era una mañana de junio. La popa dejaba lentamente atrás las teas encendidas de la refinería de Ecopetrol y más allá el puerto, que no era el mismo de sus tiempos de juventud. Estaba desolado. Las pocas cantinas no amanecían abiertas y las prostitutas francesas hacía mucho se habían ido.

Partió con nostalgia pues había pasado más de la mitad de su vida navegando en estas oscuras aguas. A sus 70 años, conocía más el cauce del río, sus afluentes y caños que las propias líneas de su mano.



Arrastraba con el remolcador las últimas cinco mil toneladas de combustible que iba a acarrear en su vida. Con este trabajo había evitado naufragar en la última década en el río, por donde ya no pasaban los vapores que en 1946 cambiaron el rumbo de su existencia.

'Cuando niño corría al puerto a ver los vapores…'

En ese entonces, los buques estaban en huelga y se quedaron atracados en todos los puertos del Magdalena. El país estaba paralizado. Este era el principal medio que tenían los colombianos, desde los ministros hasta los campesinos y las vacas, para ir de la Costa Caribe al interior del país.



En el puerto de El Banco, una población del Magdalena que no conocía la luz, Alvarino, de 16 años, recién graduado de quinto de bachillerato, y secretario de la Inspección Fluvial, sobrevivió al tedio de esa huelga escuchando las historias legendarias de los marinos anclados.



Cuando niño corría al puerto a ver los vapores, que echaban humo y traían orquestas. Lo que más le impresionaba, sin embargo, era el traje blanco que lucía Célimo Londoño, el capitán del David Arango, quizás el vapor más elegante que navegó el río, con sala de cine, pista de baile y billares.



Al mes terminó la protesta. Y tres años después, en 1949, luego de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, a Alvarino le pudo su hambre de aventura, dejó el trabajo de escritorio y se embarcó en una lanchita, a la que le habían adaptado un motor viejo de carro, para llevar maíz seco de su pueblo a Puerto Berrío.

Los buenos tiempos

En estos viajes comenzó a conocer las corrientes del Magdalena. El cauce permitía que los grandes buques llegaran hasta La Dorada y Honda, por donde entraban a Bogotá desde los perfumes de Europa hasta la cerveza, pasando por los pianos alemanes, la porcelana china y la cristalería de Bohemia. Curso arriba iban saliendo la quina, el café y el tabaco de Ambalema, en ese entonces el mejor del mundo.



A finales de los 40 la bonanza flotaba por el río. Pasaban remolcadores de dos pisos que llevaban 2.000 reses de las sabanas de Bolívar, Atlántico y Magdalena a los mercados del centro del país.



El Magdalena era todo un universo. Las cervecerías, que estaban instaladas en Barranquilla, tenían sus propios remolcadores a los que bautizaban con nombres de planetas como Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno. La empresa Transfluvial les ponía a los suyos nombres de volcanes como Puracé y Galeras y otras llevaban los nombres de las batallas de independencia como Junín, Ayacucho y Boyacá.

Los puertos palpitaban a mil. Uno de los que más le llamó la atención a Alvarino fue Berrío, en el Magdalena medio, a donde llegaba la carga que iba para Medellín. Diez grúas subían y bajaban cajas, bultos, hierros, tubos a las embarcaciones. Había camiones y un ejército de 200 braceros, organizados hasta en un sindicato, que trabajan como hormigas desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche.



Así, de puerto en puerto, contando bultos de maíz, Alvarino supo que para navegar no había fecha. “Un día estaba en pleno carnaval en mi pueblo y me tocó zarpar; casi lloro en esa lancha”, recuerda.



Aprendió que si seguía el camino del río tendría que olvidarse de fiestas, navidades y hasta de su propio cumpleaños. Se acostumbró a dormir en camarotes, a los días de silencio y a las noches de zancudos.

La fiesta en los puertos

En los 41 años que pasó en embarcaciones por el Magdalena, descubrió que eran ciertas las leyendas de mujeres hermosas, baile y trago que había escuchado en sus tiempos de secretario.



Lo deslumbró la calle de Colombia de Puerto Berrío. “No había cinco ni seis bares, eran decenas que se iluminaban por todos lados. Estaban abiertos hasta la madrugada. Había cantinas hasta con 30 y 40 putas en un mismo lugar”, comenta. Se tomaba desde guarapo hasta champaña.



También conoció Barrancabermeja. A lado y lado de los rieles, por donde todas las tardes un tren traía de los pozos petroleros a los trabajadores de la Tropical Oil Company, se extendía una fila de cantinas y bares donde los clientes esperaban a las prostitutas francesas que habían llegado con la bonanza petrolera. Esa era la zona rosa.



En uno de sus recorridos por el alto Magdalena pudo conocer la mítica isla de Puerto Machete, frente a la ribera de Boyacá.



Los marinos sabían que iban a llegar antes de verla por la bulla que salía de las cantinas. Podrían ser cien, todas de tablas, con las puertas abiertas. En realidad se llamaba Puerto Perales pero por las peleas a machete se lo cambiaron. “En ese lugar no existía el día ni la noche. A la hora que llegara cualquier embarcación había fiesta”, recuerda.



Todos los puertos eran réplicas unos de otros: carga, marinos, mujeres y trago desde Barranquilla hasta Honda.

El río Magdalena, nace en el páramo de las Papas, ubicado en el macizo colombiano, y desemboca en el mar Caribe, atravesando gran parte del territorio del país. Foto: Wade Davis

Alcohol y sangre

Así como el licor, por el río también corría sangre. A mediados de los 50, el lastre de la violencia del 9 de abril se extendía por los pueblos de la ribera. En cambio, en las aguas los caimanes flotaban tranquilos y los manatíes se recostaban aún en las orillas.



Grupos de hombres paraban a las embarcaciones en las orillas y les preguntaban si eran del partido. A sus contrarios los decapitaban.



“Uno navegaba con miedo. Cuando veía los cadáveres bajar entre los troncos, sabía que lo mejor era amarrar el barco a una orilla y esperar”, comenta.



Alvarino navegaba en La Libanesa, una embarcación que le alquilaron a un turco, y en la que llevaban los rieles y troncos por los caños del Magdalena adonde estuvieran tendiendo líneas del ferrocarril entre la Costa y el interior. Los 2.500 pesos que se ganaba al mes eran sudados, pues tenía que arriesgarse.



En esos recorridos, una noche, una lancha los pasó y lo saludaron. Eran unos campesinos que iban cantando vallenatos con guitarra. Río arriba, cerca de Barrancabermeja, encontró la embarcación en una playa y dos cuerpos sin cabeza.



Durante esta década Alvarino pasó de contador de bultos a piloto y luego a capitán con licencia. Se aburría y cambiaba de embarcación, llevando y trayendo mercancías y recorría todos los pueblos tomando trago y toreando la violencia.

La agonía del río



A comienzo de los sesenta al río le cayeron todas las plagas. El tren y las carreteras habían logrado reducir en horas los días de viaje entre la costa y el interior. Los motores Diesel hundieron a los vapores.



“El río murió. Vendieron muchas embarcaciones. El último vapor que intentó sobrevivir fue el David Arango Uribe, pero se le incendió una caldera y se quemó”, recuerda con nostalgia el capitán.



La vida cambió en los muelles. Las cantinas poco a poco comenzaron a cerrar, las putas se quedaron sin marineros y se mudaron a las estaciones del ferrocarril. El río se fue quedando solo. Hasta a Puerto Machete se lo llevó una corriente, con bares y todo, y a sus pobladores les tocó irse para Puerto Boyacá.



Los pocos capitanes que resistieron se dedicaron a llevar pasajeros en lanchas pequeñas a los pueblos donde no habían hecho vías, como Magangué y Mompox. Alvarino siguió navegando pequeñas embarcaciones, luego estuvo varios años en tierra, trabajando en oficinas del puerto, pero volvió al río, que era su destino. Los últimos 30 años los pasó llevando combustibles de la refinería de Barranca a Cartagena.



Su corazón lo ancló en el puerto petrolero, donde se casó en 1967 y tuvo siete hijos, con los que ha compartido pocas navidades por estar de puerto en puerto.



Se hizo un maestro de la navegación. Llegó a tener licencia de capitán de primera, la máxima, con la que podía llevar buques de más de tres mil toneladas. Y guió a muchos de sus marinos a ser capitanes.



Durante estos años se aprendió el río de memoria, tanto que podía navegar en las noches sin luna o bajo una tormenta sin encallar.

El último viaje



Sus últimos diez años pasaron raudos en el remolcador Medellín. El transporte de combustible y de carbón fue la única carga que sobrevivió a los trenes, los camiones, los oleoductos y los aviones.



Todo había cambiado, menos la violencia, que continuó navegando por el río, por donde el bocachico y el bagre entran cada vez menos en las redes de los pescadores.



Los viajes en el Medellín los compartió con 12 infantes de marina, armados de fusiles, que se atrincheraban en la embarcación para enfrentar a la guerrilla. “Dos veces nos dieron plomo desde las orillas. Una vez, por el Magdalena medio nos sorprendieron unos disparos que me pasaron por arriba de la cabeza. Me tiré al suelo, pero no pasó nada”, dice.



El año pasado, cuando iba a cumplir 70, decidió volver a puerto. En junio, zarpó de Barrancabermeja con su última carga. Durante los cuatro días de viaje pasó por los vestigios de los bares de Puerto Wilches, por el puerto de El Banco, que ya tenía luz, y por las playas en donde ya no se asolean los caimanes. Todo parecía haber naufragado en el Magdalena, menos él.



Al ver en la proa a Cartagena tocó la sirena, pero no sintió el deseo, que le daba de joven, de saltar de la embarcación cuando llegaba a un puerto.



Hizo la última maniobra, atracó en el puerto y se despidió de su tripulación. No tenía ni el quepis, ni el traje blanco de los capitanes de los vapores. Nunca los usó. En el puerto no había fiesta, ni trago, ni música. En silencio se fue a su casa del barrio Calamares, lejos del río, donde espera en una mecedora su pensión.



LUIS ALBERTO MIÑO RUEDA

Editor Nación



*Esta historia fue publicada el 8 de abril de 2001.