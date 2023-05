La Federación Nacional de Navieros, Fedenavi, mostró su amplia preocupación por la contaminación en el río Magdalena y demás afluentes del país si se llega a aprobar el proyecto de resolución del Ministerio de Transporte que aumenta el tiempo de conversión de las embarcaciones de doble casco en Colombia.



Es un documento en el que amplía el plazo hasta el 2033 y 2038 para que las barcazas o embarcaciones de las navieras usen doble casco. Este elemento es vital y sumamente importante para que lo que transportan las entidades como hidrocarburos y petroquímicos no caigan a las fuentes hídricas.



El doble casco es un método de protección que deben usar las navieras para que sus productos no caigan al río en medio de su navegabilidad.

Cormagdalena asegura que la inversión se hará en todo el río. Foto: Fedenavi

Juana Martínez, presidente encargada de Fedenavi, cuestionó el accionar del Gobierno nacional debido a que esto afectaría al medio ambiente y la contaminación en el río Magdalena y va en contra de los intereses del estado.



Contó, además, que no solo se amplía el plazo de conversión, sino que se eliminaron las fechas limites que tienen algunas navieras para modificar o sustituir de algunas embarcaciones con doble casco.



"El doble casco es para prevención del derrame, las barcazas deben tener eso porque transportan hidrocarburos, y eso es una barrera, hace que la navegación sea mucho más segura. Por ejemplo. Una barcaza se golpea, si tiene doble casco hay un espacio para que se dé la colisión, pero no se genera un derrame de hidrocarburos y cuando no lo hay , impacta el primer casco, y se generan derrames en el río", explicó en EL TIEMPO.

El plazo de conversión se ha ampliado desde el 2015

Desde el 2015 existe la resolución en el que las navieras tenían cinco años para realizar la conversión de sus embarcaciones con doble casco.



A medida que ha pasado el tiempo, los gobiernos de turno han ido ampliando este plazo.



La última resolución es del 2018 con plazo hasta el 2027, sin embargo, este último proyecto del Ministerio de Transporte que conoció este medio amplía el plazo de conversión a doble casco del cien por ciento de las embarcaciones que transiten por el río Magdalena al 2033 y hasta el 2038 para las demás vías fluviales del país.



"Este proyecto de resolución pone en peligro la vida de los colombianos y el cuidado de los recursos hídricos del país. La anterior situación implica que en el territorio nacional van a transitar embarcaciones fluviales que no cuenten con sistemas que prevengan los derrames de sustancias peligrosas a las vías fluviales del país por lo menos por diez años más, situación que es a todas luces contraria a las metas del Gobierno Nacional en materia de respeto por el medio ambiente y de protección de la vida" dice Fedenavi en una carta enviada al Ministerio.

La obra iniciará en tres meses Foto: Fedenavi

Cifras de conversión desde el 2015

Por el río Magdalena se mueven cinco navieras, de las cuales tres son las únicas que han logrado su conversión a doble casco: Naviera Central, Naviera Rio Grande e Impala Terminals Colombia.



Martínez indicó que las demás navieras han ido realizando el cambio progresivamente, pero esta resolución no generará presión para que las embarcaciones sean transformadas.



Las dos restantes que están en el proceso de conversión son Naviera fluvial y Transflucol.



EL TIEMPO conoció que Transflucol no ha cumplido y Naviera fluvial va en un 30 por ciento aproximadamente.



La preocupación del gremio de los navieros es impresionante, ya que el 90% de la carga que se transporta por el Río Magdalena son hidrocarburos, sin contar lo que se transporta en otras fuentes hídricas.





MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Periodista de EL TIEMPO - Nación

Escríbenos: melmun@eltiempo.com