Un intercambio de comunicados entre el club Atlético Bucaramanga y el Indersantander puso en alerta a los hinchas del equipo de fútbol de la región por el posible traslado del equipo.

El comunicado emitido por el club da cuenta de la falta de acuerdo entre el equipo y el Indersantander por el préstamo del estadio Alfonso López.



"Por la falta de diligencia y cooperación por parte del Indesantander, quienes queriendo imponer condiciones desfavorables al club, no permitieron llegar a un acuerdo con dicha entidad para hacer uso del estadio. Por tal motivo, el club se ve en la obligación de conseguir otro escenario deportivo".



​Por su parte el Indersantander aseguró que sí son diligentes.



"Sí somos diligentes y sí estamos cooperando con el equipo. Nos hemos reunido con el doctor Pedro Elias, quien no pueden mentir en estos momentos, que desde el 28 de diciembre del 2021 hicimos la minuta y se acordó todo y nos hemos reunido en más de cuatro ocasiones acordando los pormenores del contrato para que el Atlético Bucaramanga esté en este escenario", indicó Pedro Carillo, director del Indersantander.



Tras este pronunciamiento del Indersantander, el equipo no se ha pronunciado sobre este hecho.



