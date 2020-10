Rifirrafe del alcalde de Bucaramanga y el director de la Anla 

En medio de un candente debate en el Senado de la República sobre la 'Defensa al Páramo de Santurbán’, el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas se refirió a la reciente decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de archivar el proyecto de licencia de la multinacional Minesa en zona aledaña al páramo de Santurbán.



“Lo que realmente hay es un falso positivo ambiental donde nos dicen que archivan la licencia y eso no es así. Cuando uno revisa, lo que hay es una serie de observaciones pero había todos los elementos para negar definitivamente la licencia. Acá lo que tenemos es que tomar decisiones serias”, indicó el Alcalde en su intervención.



#PlenariaSenado_NoPresencial | Alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas precisó durante su intervención “Esperamos que el Páramo de Santurbán no se vuelva el nuevo florero de Llorente ambiental. Asimismo que la ANLA sea capaz de concluir la línea base ”. @AlcaldiaBGA pic.twitter.com/KXCSqnmugx — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) October 6, 2020

Por su parte el director de la Anla, Rodrigo Suárez le respondió al Alcalde que: “con el respeto que me merece no puedo permitir que esto se llame un falso positivo ambiental. Aquí hemos tomado una decisión a la luz del marco normativo exigente que hoy nos permite actuar”, dijo el director.



Esta respuesta del director de la Anla no le cayó muy bien al alcalde Cárdenas quien le respondió en su cuenta de Twitter: “Dir. @RodSuarezCa desperdició la posibilidad de hacer real el compromiso del Presidente @IvanDuque de proteger los páramos de Colombia.Si con toda la evidencia decidió archivar y no negar la licencia, me sostengo en que la decisión de @ANLA_Col fue un falso positivo ambiental”, dijo el mandatario local.



Finalmente, el director de la Anla hizo un llamado a la calma, “quiero llamar a la tranquilidad y a la transparencia (...) lo que hemos hecho es transparente y es el cumplimiento de la normatividad”

El proyecto de Minesa al que hacen referencia el Alcalde y el Director, es el que pretende extraer nueve millones de onzas de oro de una zona aledaña al páramo de Santurbán en Santander y estaba en proceso de licenciamiento.



Dentro de las principales consideraciones técnicas para ordenar al archivo por parte de la Anla, "se encuentra la definición del área de influencia, aspectos técnicos del depósito de relaves (residuos de la actividad minera), consideraciones sobre la geotecnia, la hidrología e hidrogeología, el plan de manejo de riesgos y la valoración económica", indicaron en un comunicado.





Por lo pronto se está notificando a las partes interesadas sobre esta decisión.





BUCARAMANGA