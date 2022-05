El Juez 13 de Control de Garantías de Bucaramanga le otorgó la libertad por vencimiento de términos a Claudia Toledo y Lenin Pardo, testigos del caso del exsenador Richard Aguilar.



Tolero fue la secretaria Infraestructura departamental cuando el exsenador era gobernador y Pardo es su esposo.



El caso por el cual está privado de la libertad Aguilar, es por supuestos actos de corrupción por más de $600 mil millones.

El juez argumentó que ya habían pasado más de 310 días desde que la Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra de los testigos y hasta el momento no han sido llamado a juicio por lo que habría vencimiento de términos.



Claudia Yaneth Toledo prendió el ventilador contra el exgobernador de Santander, luego de ser capturada en el 2018 junto a su esposo, Lenin Pardo.



La captura se centraba en la obra de remodelación del estadio Alfonso López de Bucaramanga, que terminó costando un 40 por ciento más del valor inicial.



Según las investigaciones de la Fiscalía en ese momento, 2.900 millones de pesos habrían terminado en las arcas de Toledo, su esposo y del interventor, quien también fue capturado.

Sin embargo, Toledo y su esposo se acogieron a la firma de un preacuerdo con el ente acusador a cambio de contar, según ellos, cómo Richard Aguilar recibía las coimas.

Justamente fue una de las adjudicaciones lo que hizo que la relación ‘Toledo-Aguilar' se rompiera. “En marzo se tenía que adjudicar una licitación que era la tercera vez que salía a página y por errores del contratista que él (Aguilar) había seleccionado, no se le pudo garantizar la adjudicación y ahí él me llama y me dice: o me adjudica o me presenta la renuncia, y ahí renuncié”, indicó la propia Toledo en entrevista con la W Radio en el 2020.



Según ella, “direccionaban los contratos por instrucciones del exgobernador Richard Aguilar y de cómo a dedo los entregaba y cómo había una estructura que se reunía a confeccionar unos pliegos, a vincular unos requisitos acordes con unos requerimientos que tenían los contratistas”.



