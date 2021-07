La mujer que tiene en ‘jaque’ a Richard Aguilar

Claudia Yaneth Toledo prendió el ventilador contra el senador y exgobernador de Santander Richard Aguilar, luego de ser capturada en el 2018 junto a su esposo, Lenin Pardo.



El senador y hermano del actual gobernador de Santander, fue capturado a altas horas de la noche del pasado martes 27 de julio en Bogotá y se encuentra en el búnker de la Fiscalía de la capital del país.



Toledo es ingeniera civil de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y tiene una especialización en gerencia integral de obras de la Escuela de Ingenieros Militares de Bogotá.



Antes de que en 2013 fuera nombrada como secretaria de Infraestructura-cargo en el que adjudicó contratos por más de 500 mil millones de pesos- del gobierno de Richard Aguilar en Santander, Toledo ocupó cargos como secretaria de obras de los municipios de Oiba, Suaita y Floridablanca. Además, tenía un asiento en el gabinete en la Gobernación cuando el papá de Richad Aguilar, el excoronel Hugo Aguilar -condenado por parapolítica- fue gobernador entre el 2004 y 2007.



La cercanía con la familia Aguilar era tal, que incluso su esposo Lenin Pardo, estuvo vinculado de cerca a la campaña a la Gobernación de Holger Díaz quien fue el candidato que apoyó esta familia en las elecciones del 2015 y ella fue gobernadora encargada cuando se ausentaba Richard del departamento.



Justamente en ese año, Claudia Yaneth Toledo ‘aterrizó’ a la alcaldía de Girón encabezada por el polémico exalcalde Jhon Abiud Ramírez, cuya exesposa es hoy la alcaldesa de ese municipio.



Toledo asesoraba en temas de infraestructura a Ramírez, candidato que fue apoyado por la familia Aguilar para llegar a la alcaldía de Giron.



Ocupó este cargo hasta que en octubre del 2018 fue capturada junto a su esposo por presuntamente participar en una red de corrupción que pedía coimas a cambio de adjudicar contratos de obra en la Gobernación de Santander cuando Richard ocupaba el primer cargo del palacio amarillo.



Richard Aguilar fue capturado este martes 27 de julio en Bogotá. Foto: Fiscalía

El detonante de la ruptura 'Toledo-Aguilar'

La captura se centraba en la obra de remodelación del estadio Alfonso López de Bucaramanga que terminó costando un 40 por ciento más del valor inicial.



Según las investigaciones de la Fiscalía en ese momento, 2.900 millones de pesos habrían terminado en las arcas de Toledo, su esposo y del interventor, quien también fue capturado.



Sin embargo, Toledo y su esposo se acogieron a la firma de un preacuerdo con el ente acusador a cambio de contar, según ellos, cómo Richard Aguilar recibía las coimas.

Justamente fue una de las adjudicaciones lo que hizo que la relación ‘Toledo-Aguilar' se rompiera. “En marzo se tenía que adjudicar una licitación que era la tercera vez que salía a página y por errores del contratista que él (Aguilar) había seleccionado, no se le pudo garantizar la adjudicación y ahí él me llama y me dice: o me adjudica o me presenta la renuncia- y ahí renuncié”, indicó la propia Toledo en entrevista con la W Radio en el 2020.



Según ella, “direccionaban los contratos por instrucciones del exgobernador Richard Aguilar y de cómo a dedo los entregaba y cómo había una estructura que se reunían a confeccionar unos pliegos, a vincular unos requisitos acordes a unos requerimientos que tenían los contratistas”, dijo.



Toledo y Pardo se encuentran en casa por cárcel en un barrio del sur del área metropolitana de Bucaramanga donde viven con sus dos hijos.



El pasado mes de mayo, la Corte Suprema abrió investigación y llamó a indagatoria al senador Richard Aguilar por “presunta asociación para cometer delitos contra la admón. pública, contrato sin requisitos legales, peculado e interés ilícito en celebración de contratos”, indicaron desde la Corte en su Twitter.



Justo dos meses después de este anuncio y tras rendir indagatoria en la Corte, el senador fue capturado en Bogotá.



El exgobernador ha dicho públicamente que se trata de falsos testimonios en su contra de delincuentes "que buscan obtener rebajas de penas a cambio de inculparme. Se esclarecerá la verdad, brillará la justicia".



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

REDACTORA NACIÓN

EL TIEMPO