Las primeras denuncias contra Richard Aguilar iniciaron hace nueve años

Ramiro Vásquez ha dedicado la mayor parte de su vida a denunciar irregularidades en contratos de las entidades públicas.

En 2012, Vásquez recibió una llamada de un funcionario de la Fiscalía para que participara en la jornada denominada 'Bolsillos de Cristal', donde el ente acusador recibía denuncias en las regiones como parte de la estrategia para combatir la corrupción.

"Estábamos varios veedores y yo radiqué la denuncia del contrato que acababan de adjudicar del reforzamiento de la Villa Olimpica del Alfonso López, porque el presupuesto no alcanzaba para cubrir el contrato. En ese entonces me dieron un radicado y nunca me volvieron a contactar", indica el veedor.



El contrato al que hace alusión el veedor es el que nueve años después de esa denuncia tiene en aprietos al senador Richard Aguilar (hoy capturado), ya que para la época era el gobernador de Santander.

​

El primer resultado de la denuncia de Vásquez se dio en 2018, con la captura de la exsecretaria de Infraestructura Claudia Toledo y su esposo Lenin Pardo.



Ambos estaban acusados de recibir 2.900 millones de pesos como parte de una coima tras la adjudicación de dicho contrato.



Sin embargo, el senador fue vinculado cuando Toledo se acogió a un principio de oportunidad y a cambio reveló que Aguilar también habría recibido dinero por este contrato.



​Vásquez es enfático en indicar que "hay muchas otras denuncias por obras que se convirtieron en elefantes blancos que fueron en la administración de Richard de las cuales no ha pasado nada".



Entre las obras se encuentra el acueducto Regional del Chicamocha, que tiene un atraso de cinco años y aún no se vislumbra una viabilidad para finalizarlo.



El senador se encuentra en el búnker de la Fiscalía luego de ser capturado en Bogotá en la noche del martes 27 de julio.