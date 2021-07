Se sacude ‘estantería política’ en Santander por captura de Richard Aguilar

La captura del senador Richard Aguilar les da un vuelco político a las pretensiones electorales de esta familia política de Santander. Todo esto a solo 5 meses para un año de elecciones bastante agitado y más teniendo en cuenta que el actual gobernador es su hermano, Mauricio Aguilar, tercero de esa familia en ocupar este cargo.

Julio Acelas, historiador, politólogo y aspirante a doctorado de estudios políticos, asegura que con esta captura se "sacude la estantería política de la clase tradicional en Santander".



Según analiza Acelas, con la captura de Richad, el gobernador de Santander pierde "el vocero con el Gobierno Nacional".

"El vocero con importantes influencias era Richard Aguilar, porque una cosa es ser amigo del Gobierno, hacer parte de la coalición, ser miembro de un partido importante; y otra cosa es estar preso. Sin duda, la gobernabilidad de Mauricio Aguilar va a tener un golpe muy fuerte", indicó Acelas.



El politólogo también explicó que "lo que quedó de la clase política tradicional que comparte el poder político regional como: Jaime Durán, Fredy Anaya, los conservadores y los congresistas de Centro Democrático; van a empoderarse, porque Mauricio deberá apoyarse mucho más en ellos".



Incluso, el politólogo habla del posible fin de la era Aguilar.



"Me da la impresión de que la estructura Aguilar llega a su fin si la Corte termina comprobando las acusaciones. Además, Richard logró sacar con sus mismos votos a un representante a la cámara de otro partido en las elecciones pasadas, entonces con esto sufre un golpe demoledor toda la estructura y habrá un recambio político muy fuerte", dice.



Sin embargo, Acelas asegura que el poder de Mauricio Aguilar frente a la Gobernación le permitirá sacar algunos candidatos. "No es lo mismo, serán candidatos terceros y no serán de la familia, y eso no es lo mismo. Con los cuestionamientos que tienen no aguantan para que haya un cuarto Aguilar gobernando", dijo.



Según la Corte Suprema de Justicia, la detención del senador se dio por presuntos hechos de contratos sin requisitos legales, interés indebido en celebración de contratos, concierto para delinquir y peculado en la Gobernación de Santander.



Los presuntos hechos fueron revelados en el 2018 por Claudia Yaneth Toledo, exsecretaria de Infraestructura de la 'era Richard', quien asegura que el senador recibió millonarias coimas a cambio de obras como el reforzamiento del estadio Alfonso López, que terminó costando 40 por ciento más del valor inicial.



