Polémica por multitudinaria reunión que convocó político santandereano

Más de cuatro mil personas se dieron cita en el Centro de Ferias y Exposiciones (Cenfer) el pasado sábado 13 de noviembre.

La razón era una denominada 'convención de amigos de Héctor Mantilla', el exalcalde de Floridablanca.



La polémica radica en que aún no está permitida la realización de eventos con miras políticas. Aunque aún Héctor Mantilla no se ha pronunciado públicamente sobre sus aspiraciones políticas, analistas indican que Mantilla se lanzaría a la Cámara de Representantes por Santander.



​Mantilla respondió que es un evento organizado con logística que cumplía con todos los protocolos de bioseguridad, que se trataba de sus amigos y no descartó una posible candidatura pero tampoco la confirmó.



"Esta es una convención de amigos de Héctor Mantilla, de Santander Renace como tal, que es con lo que hemos venido trabajando y desde la misma gente hemos venido escuchando que sugieren una candidatura pero este fue un evento de volver a encontrarnos", indicó Mantilla.





