Renunciaron asesores de la alcaldía de Bucaramanga que hicieron rumba

Luego de la polémica que generó un video de algunos asesores del alcalde de Bucaramanga en una rumba, el mandatario anunció que aceptó la renuncia de los funcionarios.



Se trata de Angel Galvis, quien se estaba al frente de la reactivación económica de la ciudad, y Andrés Villalba, encargado del control interno de la Alcaldía.



Pese a que se encontraban otros funcionarios allí, estos fueron los únicos que renunciaron pues tenían contrato vigente.



"Como alcalde, soy respetuoso de la institucionalidad. Al enterarme de la situación de los funcionarios que infringieron las medidas restrictivas, conversé con ellos para escucharlos, reconocieron su responsabilidad y presentaron su carta de renuncia que he aceptado de inmediato", indicó el alcalde Juan Carlos Cardenas en tu Twitter.



Dicha grabación se habría hecho el pasado 26 de diciembre en una discoteca de la ciudad de Bucaramanga donde celebraban el cumpleaños de Galvis.



Según fuentes que revelaron el video, dicha fiesta se habría extendido hasta las tres de la mañana, incluso aseguran que los funcionarios habrían solicitado que la discoteca siguiera abierta solo para ellos, pese a que el toque de queda en la ciudad rige desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana.



Polémica por video que asesores del alcalde en rumba que habría sido en pleno toque de queda. Conozca lo que dijeron los implicados en el escándalo: https://t.co/uzLtUTCjSn pic.twitter.com/rGcvOqSmyI — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) January 14, 2021

Ángel Galvis se refirió al tema a través de sus redes sociales e indicó que no se percató de la hora en la que salió de la discoteca.



"El día 26 de diciembre, un grupo de amigos cercanos decidieron invitarme a celebrar mi cumpleaños y, en medio de la celebración, no me percaté de la hora en la que salí del establecimiento en el que nos encontrábamos", indicó en su Twitter.

