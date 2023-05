La corrupción se apoderó de la oficina de Tránsito de Bucaramanga y de dineros que no aparecen por trámites que, desde el 2017 se estaban ejecutando. El robo a esta entidad y que podría generar un grave daño fiscal asciende a los 10.400 millones de pesos.



El primer acto de presunta corrupción, que se estaría realizando desde hace siete años, se detectó porque la base de datos de multados de la oficina de Tránsito no es igual a la del número del Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito, Simit.

Al parecer, funcionarios borraron comparendos de la base de datos de la oficina de Tránsito generando un daño fiscal de 6.413.219.700 de pesos, ya que, de las multas cobradas, se debe entregar el 10% al Simit. Según Carlos Bueno, director de la entidad, ese dinero nunca ingresó a las arcas de Tránsito.



"Las bases de datos que hay en la entidad y las del Simit deben ser prácticamente iguales, un espejo, y encontramos que los comparendos que están en el Simit son en número mayores a los que están en la base de datos de Tránsito, y eso se puede interpretar por dos lados: uno, que haya duplicación de comparendos, pero esto es poco probable; y la otra opción es que una vez cargados los comparendos hayan sido eliminados de la base de datos de la entidad y por esto hay mucho dinero en comparendos que no aparece", dijo Carlos Enrique Bueno.



Esta modalidad estaría operando desde el gobierno anterior al de Juan Carlos Cárdenas, ya que la eliminación de multas se reporta desde el 2017.



Esta denuncia ya está en la Procuraduría, Fiscalía, y Contraloría. Por ahora se desconoce si los delincuentes están al interior de la entidad o fue un robo remoto.



"En su base de datos reportan que se les debe más de 640 millones de pesos. Al ser analizado ese valor internamente, encontramos que en teoría estamos 'ok' con el pago, pero esa diferencia hace pensar que hay una eliminación de comparendos y por eso se genera la deuda", dijo Bueno.

Cobro coactivo y el daño fiscal de más de dos mil millones

Las otras irregularidades tienen que ver con el cobro coactivo por las multas a los conductores.



El cobro coactivo hace alusión a que un comparendo ya queda en firme superando el proceso de pruebas, es decir, se confirma que un infractor debe responder por una multa.



En este proceso, el implicado tiene un lapso de tiempo para pagar el valor en el que se le emiten varias notificaciones que corresponden al cobro persuasivo y si no llegase a pagar esto puede implicar el embargo de cuentas bancarias y de bienes.



En medio de una auditoría exprés de la Contraloría de Bucaramanga se detectó que en algunos de los casos se pudo haber cobrado de manera efectiva dicho comparendo sumando más de 2.000 millones de pesos.



"En algunos de los casos ya se habían aplicado medidas cautelares a cuentas bancarias, o bienes para hacer el cobro, pero que no se realizó y se procedieron a archivar. Ahí se habla de un daño fiscal por las posibles omisiones".



Este hallazgo solo es del 2022, lo que significa que podría haber más afectaciones al interior de la entidad. El encargado de estos cobros es la oficina de funciones fiscales.



El director Bueno indicó que en medio de esta auditoría hay una pérdida de 300 expedientes correspondientes a procesos de cuantías altas. " Se desaparecieron, están extraviados en la entidad, son de diferentes años", dijo.

🚨Atención: la lucha contra la corrupción en Bucaramanga es frontal y permanente. Llevamos 2 meses realizando investigaciones para indagar sobre una posible red que está causando serios daños a la Dirección de Tránsito. Ya realizamos las denuncias y estos son los resultados.📹👇 pic.twitter.com/ThS6OuhxtR — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) May 2, 2023

Chatarrización

El funcionario le explicó a EL TIEMPO que hubo un proceso contractual que no fue liquidado y que se hizo en el 2021 para chatarrizar más de 1.400 carros y motos. Aparentemente los automotores no fueron quemados y sus partes fueron direccionadas para otro fin.



En la resolución solo se hablaba de 300 carros y ninguno de esos correspondían a automotores que debieron ser chatarrizados.



"Hay congruencias en ese proceso y se analiza el tema contractual para declarar el incumplimiento del contrato, que fue del 2021. Se dijo que se iban a subastar 1.400 vehículos, la plata se recibió, pero el compromiso era que el que se lo ganaba destruía los vehículos y nos lo entregaban a nosotros para tener la certeza de que no se vendieron por partes, y ahí está la incongruencia grave ", dijo Bueno.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Periodista de EL TIEMPO - Bucaramanga