Todo tipo de rechazo e indignación ha causado la muerte de Henry Salazar, el vigilante de seguridad de la gasolinera La Bendición, en el sector Peroles, en Barrancabermeja.



A sus 50 años falleció a causa de la inseguridad del puerto petrolero cuando seis personas llegan en gavilla y en moto a atracar a los funcionarios de la bomba.

La Policía del Magdalena medio aún no tienen el retrato hablado de los responsables de este homicidio y hurto en el que se llevaron un millón novecientos mil pesos.



Sim embargo, con los videos conocidos en redes sociales y cámaras de seguridad ya tienen las pistas de estos sujetos y en medio de la investigación se evidencia que están involucrados en otros robos del municipio.



El coronel encargado, Santiago Garavito, comandante de la Policía, dijo que se está ofreciendo la recompensa de 10 millones de pesos a quien brinde información del paradero de estos sujetos.



Explicó que revisando el comportamiento de los delincuentes el robo es el modus operandi tras su forma de disparar y atacar con sangre fría a las víctimas.



"Estamos en la identificación de los sujetos que están vinculados a otros procesos de hurto. No tenemos aun retrato hablado, pero hay muchas llamadas que nos han llegado brindando información".



El vigilante llevaba trabajando cuatro años en la empresa de seguridad y vivía con su sobrina y hermano. No tenía hijos y toda la vida vivió en Barrancabermeja.



