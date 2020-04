Recogen fondos para que jóvenes de bajos recursos sigan su universidad

Una de la problemáticas que surge debido a la cuarentena nacional obligatoria en la cual está inmersa toda Colombia, es que algunas personas no van a seguir recibiendo ingresos, ya sea porque no pueden salir de casa y no pueden trabajar o porque las empresas decidieron dejar de contar con sus servicios de manera temporal o definitiva debido a las consecuencias económicas que trae el aislamiento.

Debido a esto, familias de estudiantes universitarios de bajos recursos no van a tener el dinero suficiente para pagar lo que vale un semestre académico para sus hijos, por lo que los estudiantes tendrían que parar sus estudios. Sin embargo, frente a esta problemática surgen diversas iniciativas que tienen como objetivo apoyar a estos estudiantes.



Una de estas es ‘Una Vaki por la UIS’, iniciativa liderada por un grupo de egresados de la Universidad Industrial de Santander (UIS), la cual busca reunir 110 millones de pesos para ayudar a que estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Esto, con el objetivo de que puedan pagar su matrícula y continuar con sus estudios.(Lea también: ¿Qué pasó con la reina infectada de covid-19 alojada en hotel de lujo?)

“Debido a la emergencia sanitaria de la covid-19 en el país, muchas familias no van a continuar recibiendo dinero, por lo que pensamos que estos estudiantes necesitan un apoyo, y que mejor manera que donándoles un poco de dinero que para nosotros puede ser insignificante, pero para ellos representa su futuro profesional”, afirma Mario Andrés Betancurt, ingeniero civil egresado de la UIS y uno de los líderes de la iniciativa.



Esta recolecta virtual nació el pasado 4 de abril , a través de las redes sociales, y busca beneficiar a cerca de 600 estudiantes de bajos recursos. A la fecha ya se cuenta con más de 25 millones de pesos recogidos.



Betancurt asegura que el dinero consignado irá directamente a una cuenta bancaria de la Universidad Industrial de Santander, pues cuenta con la veeduría del padre Fredy Ramírez, cura de la pastoral universitaria.



“Nuestro objetivo es llegar pronto a la cifra de los 110 millones de pesos, y para eso queremos que además de donar, la gente difunda a través de las redes sociales este tipo de iniciativas solidarias que solamente nacen para ayudar en esta época de crisis”, añade.

Para donar a esta iniciativa estudiantil se debe ingresar a la siguiente dirección web: https://vaki.co/vaki/UISnoesunosomostodos y seguir las instrucciones que indican en la plataforma. Además, la donación se realiza como cualquier transacción en línea a través de tarjetas débito o crédito y tiene un mínimo de 9 mil pesos por aporte.



