Bucaramanga deberá seguir esperando para reabrir sus restaurantes

Pese a que la Alcaldía de Bucaramanga había anunciado que este miércoles se iniciarían las pruebas piloto para la reapertura de restaurantes, utilizando incluso espacio público para atender a los comensales, el gremio gastronómico sigue a la espera, pues el Gobierno Nacional aún no ha dado luz verde para iniciar.



La solicitud fue enviada este miércoles, por segunda vez, al Ministerio del Interior, quien tomará la última palabra sobre esta propuesta para reactivar el sector gastronómico en la capital santandereana.



El plan piloto no solo busca reabrir los restaurantes de la ciudad con un aforo controlado, sino para expandir su capacidad de atención utilizando antejardines, aceras y algunas calles de baja circulación.



La propuesta está pensada inicialmente para 100 restaurantes de la capital santandereana. "La idea es que presenten sus solicitudes para poder hacer uso de este espacio público y con base en ellas se definirá si cumplen con los criterios arquitectónicos para podérseles autorizar el uso del espacio público", afirmó Ángel Gálvis, asesor de proyectos de la Alcaldía de Bucaramanga.

Restauranteros celebraron propuesta

Carlos Ibáñez, un reconocido chef y empresario gastronómico de la ciudad bonita, aplaudió la propuesta. "Tenemos puestos los ojos en esa posibilidad, esperamos que se pueda hacer lo antes posible porque la industria no aguanta más estando cerrada", aseguró.



Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales han manifestado no estar de acuerdo con la idea de sacar las mesas a las calles, pues temen por su seguridad.



Frente a esto, Ibáñez reconoció los miedos de los ciudadanos, pero confía en que este plan piloto tenga acompañamiento de la Policía Nacional, e incluso de personal de seguridad privada.



"En caso de que se requiera, los propietarios de los restaurantes estamos en la capacidad de contratar personal de seguridad privada para garantizar la tranquilidad que necesita el cliente", aseguró el chef.



Entre tanto, la reactivación del transporte intermunicipal, que también estaba prevista para hoy, tendrá que seguir a la espera.



La Gobernación de Santander anunció en un comunicado que se instauró "una mesa técnica en la que participan alcaldes y secretarías de salud municipal, directores de terminales de transporte y representantes de empresas del sector para establecer unas rutas piloto que cumplan con las normas higiénico-sanitarias" para reactivar este sector.



Tanto restauranteros y transportadores tendrán que continuar, por ahora, a la espera de una nueva fecha tentativa para retomar sus actividades económicas.



DANIEL J. BAREÑO

ADN / EL TIEMPO

BUCARAMANGA