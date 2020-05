'Ojalá no salga jamás de prisión': hermana de Ilse Ojeda a Valderrama

Tras un año de estar a la espera de conocer la condena de Juan Guillermo Valderrama por el feminicidio de la ciudadana chilena Ilse Amory Ojeda, su hermana Alejandra Margarita Ojeda no quedó muy satisfecha con los años que este hombre deberá pagar en prisión.

“Siento que es muy poco. Fueron días de tortura, de nervios. Mi hermana padeció horrores y no me quedo muy conforme con el tiempo de la desaparición forzada”, dice Alejandra desde Chile.



Por la desaparición le sumaron 22 meses a los 34 años y 8 meses de prisión que le dieron por el feminicidio, para un total de condena de 36 años, 6 meses y 20 días de prisión.



“Inicialmente no queríamos el preacuerdo, queríamos que fuera a juicio y que pagara ojala cadena perpetua por el mal que había hecho. Sentíamos que el preacuerdo es beneficiarlo a él”, indicó Alejandra Margarita Ojeda.(Amplíe la información aquí: Confeso asesino de chilena Ilse Ojeda estaría preso hasta los 65 años)

Finalmente, aceptaron el preacuerdo, pero Alejandra teme que pueda salir antes en libertad condicional porque representa un peligro para la sociedad. “Ojala que no llegue ese día, que sea como en las películas y no salga jamás de prisión, porque el día que él salga va a seguir siendo un peligro para la sociedad o para cualquier mujer”, dice Alejandra.



Aún no conoce qué pasó con los cien millones de pesos, los cuales la familia de Ojeda indica que Valderrama e Ilse retiraron en Chile antes de venirse a Colombia. La Fiscalía indica que solo se tiene demostrable el hecho de que compraron un vehículo marca Mazda con este dinero y 15 millones de pesos que gastó Valderrama días después del asesinato de Ojeda, los cuales deberán ser devueltos a la familia.



Lea también: Entrevista con Juan Valderrama



“La familia de este hombre se ríe de nosotros, y él (Juan Valderrama) también, porque a mi hermana le robaron cien millones de pesos colombianos y ellos pretenden devolver ocho millones de pesos en cuotas”, indica la hermana de Ilse Amory Ojeda.



Alejandra Ojeda reveló que le llegó información que daba cuenta de que el padre de Juan Guillermo estaría manejando este vehículo Mazda, que debe ser traspasado a la familia de Ilse. “Se supone que ese carro debía estar quieto y me han dicho que han visto al padre de este hombre manejándolo”, afirma.

Ojalá que no llegue ese día, que sea como en las películas y no salga jamás de prisión FACEBOOK

TWITTER

La familia no aceptó el trato de recibir el vehículo y los 15 millones de pesos a cuotas y, por el contrario, llegarán hasta el incidente de reparación.



“Ellos alegan que no tienen dinero, que son una familia pobre. Pero, entonces ¿cómo contratan dos abogados? Con qué dinero. Es con el dinero de mi hermana con el que les están pagando a esos abogados y qué triste por el currículo de ellos”, dice Alejandra.



Aún no han definido si van a pedir dinero o conocer toda la verdad en este incidente de reparación. Lo que sí tiene claro Alejandra es que no le pedirán a Juan que les pida perdón, porque “yo nunca lo voy a poder perdonar, yo no soy Dios para perdonarlo. Solo queremos que él mismo delate a sus cómplices”, indicó Alejandra, mientras entre lágrimas recuerda a su hermana Ilse.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGA