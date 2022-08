Tras las declaraciones del coronel en retiro de la Policía Hugo Aguilar Naranjo, en las cuales reconoció ante la Comisión de la Verdad que se alió con grupos paramilitares para llegar a la Gobernación de Santander –hechos por los cuales fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 9 años de prisión– analistas políticos consideran que estas declaraciones terminarían de consolidar el descenso que viene teniendo el clan político de los Aguilar en el departamento.



En una versión realizada el 10 de junio en Bogotá, que solo se hizo pública el martes por la Comisión, Aguilar Naranjo dijo que esa alianza con el Bloque Central Bolívar es uno de los hechos por los cuales se arrepiente.



“Cometí uno de los peores errores de mi vida, que no me deja vivir en paz, como fue permitir que las Autodefensas Unidas de Colombia a través del constreñimiento al elector, recibí el apoyo para la elección como gobernador de Santander. Siendo un hombre de experiencia, me dejé llevar por las malas prácticas de los políticos tradicionales y la avaricia del poder”, dijo.



En el diálogo, Aguilar señaló además que las personas que no votaron por él, aún presionadas por los paramilitares, fueron desplazadas, “sacadas de sus regiones del departamento” y dijo que tiene interés de reparar los daños causados con un proyecto productivo de caña de azúcar en la finca La Sevilla y otro de turismo, en caso de que la JEP lo aprobara.



Familia Aguilar, en Santander. De izquierda a derecha: Hugo, Mauricio y Richard Aguilar. Foto: El Tiempo

El clan Aguilar apareció en la política hace 20 años y desde entonces construyó todo un fortín electoral que relegó a los partidos que tradicionalmente dirigían Santander. “Los Aguilar han tenido una hegemonía política durante 20 años, fruto de unas alianzas fuertes con políticos y empresarios de Santander, lo que les ha permitido, electoralmente, mantenerse”, señaló Julio Acelas, historiador, politólogo y aspirante a doctorado de estudios políticos.



El experto aseguró que pese a las alianzas con paramilitares que se hayan podido presentar, el electorado de Hugo Aguilar ha sido fiel, situación que se pudo evidenciar con los mandatos de Richard Aguilar, quien hoy está preso por presunta corrupción, y Mauricio Aguilar, hoy gobernador.



“Aunque Mauricio Aguilar ha contado con alianzas de otros políticos en el departamento, lo suyo no ha sido un movimiento tan grande como los anteriores. Hugo Aguilar era de un poder muy hegemónico; su partido, Convergencia Ciudadana, era fuerte. Con Mauricio Aguilar vemos una caída en el poder”, indicó Acelas.

Exgobernador de Santander Richard Aguilar tras su detención. Foto: Fiscalía

Hugo Aguilar es considerado el actor más importante del grupo familiar. Se convirtió en una figura clave de Cambio Radical y era la línea directa entre su hermano, Mauricio Aguilar, y el Gobierno Nacional. Los señalamientos de alianzas con paramilitares y hechos de corrupción –analiza el experto– llevaron a que el clan Aguilar pierda poco a poco el poder político que ha sostenido durante 20 años.



Acelas aseguró que aunque en política no hay nada escrito, la tendencia apunta al ocaso de una casa política que se consolidó con alianzas que involucraron hasta el Gobierno central.



“Uno podría decir que con estas condenas, y que Richard está en la cárcel por corrupción, pues la maniobra ha cambiado. Están en el último escenario de sus triunfos, es una hora muy difícil. Mauricio no tiene el mismo carisma y capacidad de convencimiento, no la tiene, y su gobernación ha sido de bajo perfil; además, no se ven herederos”, aseveró el analista.



Todo apunta a que en las próximas elecciones regionales, teniendo en cuenta el rechazo generalizado contra lo tradicional, le pasarán factura a la casa Aguilar.

Y a eso se suma el ascenso de Rodolfo Hernández, quien lo más seguro es que logre personería jurídica para su movimiento político y aspire a la Gobernación de Santander, por lo que dejaría el Senado.