Sergio Andrés Díaz Quintero, de 34 años de edad, oriundo de Bucaramanga, es un empresario que ha logrado entrenar mentalmente a varios deportistas de alto rendimiento de Colombia y el mundo entero a través de su empresa Díaz International.



Del mundial de Qatar entrenó a Ángelo Preciado, quien juega en Bélgica en C. Genk; Alan Stiven Franco , quien se destaca en Talleres de Córdoba en Argentina y William Pacho, los tres mencionados pertenecientes a la selección de Ecuador, que quedó eliminada en días pasados.



Su historia por trabajar la mente y los bloqueos que tiene el ser humano comienza desde muy niño, a sus cuatro años, entrenando con el método Silva, técnicas de hipnosis y meditación para menores.

Sin embargo, todo su aprendizaje en esta carrera se destapa a los 19 años cuando viajó a los Estados Unidos a estudiar programación neurolingüística y empieza a aprender de la estructura de la felicidad.



En ese país se especializó con los más importantes en esta arista de entrenamiento de mentes. El primero fue Richard Bandler, el creador de la programación neurolingüística, PNL, y luego, con la academia de Anthony Robbins, quien es conocido como el entrenador humano más importante y de mayor reconocimiento en el mundo y que ha formado presidentes, deportistas, ejecutivos, entre otros.



"Me formó, logré la credencial internacional y luego me fui a la academia de Anthony Robbins y eso me dio la ventaja para ir a Colombia para trabajar".



Luego de su paso por USA, llega a Colombia a expandir su conocimiento a través de conferencias, principalmente, en Bogotá y Bucaramanga.



Al querer generar un impacto de cambio en las personas. En el 2016, Sergio viaja USA a solicitarle a Anthony Robbins que toda la información que tiene se replique en Latinoamérica, pero, en ese momento, no fue la prioridad de este reconocido entrenador mental.



"Le conté que quería replicar el proyecto de ellos en Latinoamérica, pero me dejaron claro que no, es el proyecto de programas de alto rendimiento y el deporte, me dijeron que no estaban interesados en desarrollarse en Latinoamérica. que no era el mercado y no les interesaba en español, me sugerían que lo hiciera yo mismo y empecé sin conocer a nadie en el mundo del deporte, pero teniendo claro cómo se hace".



Fue ahí cuando el santandereano ve una oportunidad para ayudar y crear su programa de gestión de alto rendimiento para ejecutivos y deportistas. Su empresa comienza a tener reconocimiento en el 2016.

Juan Fernando Quintero, de la selección Colombia y Yossimar Calvo, gimnasta de Colombia de alto rendimiento con tres medallas de oro de los juegos panamericanos 2015, fueron los primeros deportistas que creyeron en el santandereano, en el 2017.



"Comencé a tocar puertas a ver quién me podría ayudar con un atleta, con un par de amigos y conocidos que los conocían a ellos, se dio una conversación y se hizo un primer entrenamiento, hubo buena química, luego, hubo resultados y hoy, gracias a ellos, sobre todo a Juan Fer, son más los atletas que nos buscan".



La capacidad de Sergio de entrenar a un deportista de alto rendimiento le ha permitido presenciar y trabajar en mundiales de fútbol, ganando la Copa Libertadores. Europa League, Champions League, entre otros campeonatos.



"Todo comenzó a pasar muy rápido, y ha sido un efecto bola de nieve, en donde hoy apoyamos a jugadores de selecciones de México, Ecuador, Colombia".

Díaz ha tenido la oportunidad de trabajar con Camilo Zúñiga del Atlético Nacional, y de la selección Colombia 2018; Nicolás Benedetti, colombiano, que juega en México en Mazatlán FC; José Izquierdo, colombiano, y jugador de Brujas, de Bélgica ; Juan Camilo Hernández, el cucho Hernández, Colombiano, juega en Culumbios Crew de la liga de Usa; Abel Aguilar, exfutbolista de la selección Colombia, Luis Sinisterra, colombiano, juega en Leeds United FC de la liga inglesa, entre otros deportistas de alto rendimiento.



Hoy, Díaz International, la empresa de Sergio enfocada en el deporte de alto rendimiento está en 14 países como lo son Rusia, España, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia , Italia, Inglaterra, Argentina. Actualmente trabaja con un equipo robusto de fisioterapeutas, nutricionistas, entre otros profesionales.



"Es darle herramientas a un atleta para que a nivel físico, mental y espiritual pueda tener un proceso de gestión y crecimiento, entendiendo que es un ser humano y persona, que se permita crear habilidades, la vida te presenta desafíos todo el tiempo, y le damos herramientas, buscamos la excelencia y grandeza en lo que hace", aseguró.

Su sueño más grande es expandir la información en Latinoamérica, asegura que en esos países la gente no se ha dado cuenta del potencial que tiene y si se trabajara desde la juventud en la capacidad mental, se podrían lograr muchas cosas.



"Ha sido un desafío crecer en mi país, me han abierto la puerta afuera, nadie es profeta en su tierra, pero poco a poco, quiero lograr muchas cosas en Latinoamérica".