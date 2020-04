¿Puede la administradora no dejar ingresar a la exreina a su casa?

A la exseñorita Santander, María Claudia Peñuela, no la dejaron entrar a su apartamento tras pasar mes y medio en un hotel de lujo mientras se recuperaba de coronavirus.



Según expresa ella en un video, la administración y la junta del edificio no permitieron su ingreso, “siguen diciéndome que no puedo ingresar y que debo esperar afuera. Es demasiado discriminatorio y pasado porque ya me encuentro bien de salud”, indica.

Juan Manuel Álvarez, abogado especialista en propiedad horizontal, explica qué tan legal es qué el Consejo de un edificio no deje ingresar a un residente en estas condiciones.



“No le pueden negar el derecho a ingresar a su propia residencia. La Constitución Política de Colombia es garantista de sus derechos, toda vez que nadie puede ser discriminado. Es un simple acto de solidaridad y convivencia permitir el ingreso de una persona a pasar el confinamiento bajo cuatro paredes y un techo, nadie puede morar en la calle”, dijo el experto.



En caso de que María Claudia decida interponer acciones jurídicas estaría amparada bajo la ley, indica el abogado.



“Para el caso en particular de la exseñorita Santander, en varios videos manifiesta que no le permiten ingresar al inmueble de su residencia, hecho que es fácil de demostrar por medios ordinarios de prueba. De ser su residencia o sitio de morada mientras la cuarentena, vulneraria sus derechos fundamentales, dijo el abogado.

Exreina salió del hotel de lujo, pero no la dejaron entrar a su casa. Vía @ELTIEMPO @ColombiaET https://t.co/O8cZWKYNaD pic.twitter.com/RT8S5C3WbP — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) April 28, 2020

Otra de las decisiones que se han adoptado en varios conjuntos residenciales, ha sido el de prohibir las visitas, el abogado Álvarez Cruz indica que la administración sí puede tomar dicha decisión en medio de una declaratoria de emergencia, así como evitar el uso de áreas comunes y el ingreso de domiciliarios.



“El Ministerio de Salud con ocasión de la declaratoria de la emergencia sanitaria expidió un documento denominado 'recomendaciones para propiedad horizontal'.

Son los órganos administrativos de los edificios, multifamiliares y conjuntos residenciales quienes deben definir normas para la sana convivencia y cumplimiento del confinamiento con el fin de evitar contagios por coronavirus”, indica.



Y agrega: “Si bien no hay norma que establece la prohibición de visitas, la cuarentena nos obliga a quedarnos en nuestras casas, razón por la cual, no hay justificación para hacer visitas salvo contadas excepciones.



EL TIEMPO intentó comunicarse con la administradora del edificio pero no atendió las llamadas.



