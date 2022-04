La obra que sería la solución a un eterno problema del agua en Barrancabermeja, ha presentado múltiples demoras. Apenas va un 24 por ciento de avance y debía ser entregada en mayo del 2022.

Las alarmas de los retrasos fueron encendidas por ambientalistas que le siguen de cerca la pista a esta obra cuya inversión supera los 180.000 millones de pesos.



Óscar Sampayo, integrante del Grupo de Estudios Ambientales GEAM, denunció que los dos contratistas iniciales cedieron su participación en noviembre del 2021 y esto no fue informado por parte de la gerencia del proyecto.



“Llamamos a la alcaldía de Barrancabermeja y a la gerencia de Aguas de Barrancabermeja a que informen a la comunidad del Puerto y no estén ocultando información sobre el consorcio PTAR San Silvestre. Sentimos preocupación porque nos preocupa que la obra de ingeniería para mitigar el grave daño ambiental que genera sobre las ciénagas del distrito y el río Magdalena, sea otro elefante blanco y se terminen robando”, dijo Sampayo.



El gerente del proyecto, Carlos Arturo Vasquéz, indicó que no será un elefante blanco.



“La obra se está ejecutando actualmente, están los recursos financieros. Los contratistas vienen trabajando en todos los frentes de trabajo y estamos analizando la adición en tiempo pero no es de recursos”.



El gerente dice que la pandemia, las lluvias y un tema social que están esperando de una autorización de la autoridad ambiental, fueron las causas de la demora de este proyecto que debía terminar el 3 de mayo próximo.



Los recursos de esta obra fueron aportados por Ecopetrol, la Alcaldía de Barrancabermeja, Aguas de Barrancabermeja y de regalías.



Según el gerente sí se comunicó el cambio de contratistas. “Eso es autonomía del contratante (…) nosotros no vamos a esperar a liquidar el contrato si vemos que hay otra persona que está interesada y cumple con los requisitos. Todo está debidamente publicado en el Secop”, agregó.





BUCARAMANGA