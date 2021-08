'Luz verde' a pruebas PCR con saliva para detectar el covid-19

El Instituto Nacional de Salud (INS) avaló la investigación de la Universidad Industrial de Santander que permite detectar el covid-19 solo con una muestra de saliva.



"Esta prueba facilitará el diagnóstico de la infección, dada la simplicidad del proceso. Además, tiene mejor aceptación y menores costos, en comparación con la prueba PCR de hisopado nasofaríngeo, especialmente en población infantil y en grupos poblacionales que requieren muestras seriadas", indicaron desde el área de investigación de la UIS.



En este estudio realizaron la estandarización, evaluación de la sensibilidad analítica y validación de un ensayo RT-qPCR para la detección de los genes E y N del virus SARS CoV-2 en muestras de saliva de personas sintomáticas y asintomáticas.



"Se obtuvieron muestras pareadas de saliva e hisopado nasofaríngeo de 413 participantes, encontrando como resultados que el análisis sobre la validez diagnóstica de la muestra en saliva mostró una sensibilidad del 91,18 % (IC95 % 81,78 - 96,69) y una especificidad del 100 % (IC 95 % 98,94 - 100,00)", agregan.



Los resultados confirman que "las muestras de saliva humana no inhiben la reacción de RT-qPCR, por lo tanto, SARS CoV-2 es detectable en ellas. Más aún, utilizando las mismos imprimaciones (primers) que en la muestra de hisopado, la muestra en saliva con solo el gen E, fue capaz de detectar 14 infectados más que la muestra en hisopado".



El estudio concluyó que "dados estos criterios de validación se sugiere como una prueba con mejor desempeño comparada con la misma prueba tomada en muestra de hisopado nasofaríngeo".



Con el aval del INS se podrá replicar esta toma de muestras en los laboratorio que cuenta con el permiso de esta institución.



En esta investigación estuvieron trabajando desde el mes de abril de este 2021.



“El hecho de que el INS haya validado nuestra prueba de PCR en saliva es de un gran impacto en el control de la epidemia, no solo en los santandereanos sino en todo el país porque podemos, eventualmente, atender el diagnóstico de otras regiones. Esto disminuye costos en la toma de la muestra, lo cual potencialmente va a disminuir el costo de la prueba y, lo más importante, disminuye molestias para el paciente, porque no es una prueba invasiva”, señaló la profesora Lina María Vera Cala, decana Facultad de Salud.



