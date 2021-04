Pruebas gratis de covid-19 en Metrolínea

Los usuarios que lleguen a la estación de Provenza Oriental del Sistema integrado de transporte masivo Metrolínea, podrán practicarse la prueba gratis de covid-19.



Esta estrategia hace parte de la contingencia que están aplicando desde la Alcaldía de Bucaramanga para evitar el aumento de casos en Bucaramanga.



La actividad se desarrollará entre las 7:30 a.m. y 12:00 m. durante este jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de abril, y será liderada por la Secretaría de Salud a través del Instituto de Salud de Bucaramanga (ISABU) y Projection Life.



Los ciudadanos que quieran acceder al beneficio deben seguir los siguientes pasos:



Responder una encuesta para verificar antecedentes médicos y estado de salud actual.



Estar activo en su EPS, "se le ofrecerá de manera voluntaria y sin ningún costo la prueba (PCR). Una vez realizada la prueba la EPS lo contactará para realizar una teleconsulta, procesará la muestra y le notificará el resultado de 5 a 8 días a su correo electrónico personal", indicaron desde la alcaldía.



Las personas que no hagan parte del Sistema de Seguridad Social o sean extranjeros también pueden recibir el beneficio, siempre y cuando manifiesten tener síntomas o hayan tenido contacto estrecho con un caso positivo confirmado. Estas pruebas las procesará el ISABU y se les informará la forma en que se entregará el resultado.



BUCARAMANGA