Álvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional de Minería, ANM, estuvo en Santander tras las protestas que se presentan en Oponcito y otros sectores por el proyecto minero que se quiere realizar a cielo abierto en Carmen y San Vicente del Chucurí con la empresa Colcco.



El funcionario dio a conocer que se velarán por los derechos fundamentales y aseguró que no se va a expropiar a nadie, sin embargo, aclaró que este proyecto ya tiene licencia ambiental.



Algo fundamental que dejó claro, fue que ese título minero no lo hubiera entregado, ya que luego de hacer un recorrido en la zona se dio cuenta de que hay un paraíso verde.

"La culpa no son lo de los mineros, sino de la política minera, estamos en el cambio, estamos con otra visión de lo que debe ser la minería, no se trata de la minería a las malas, si no de privilegiar la vida, el agua, los ecosistemas, los derechos fundamentales, los derechos que tenemos a la seguridad alimentaria. Nos dejaron amarrados, si quisiera caducar el título minero, me entran investigaciones, debo obrar como me corresponde, pero con una consigna. No vamos a expropiar a nadie".



Pardo criticó la autoridad ambiental de Santander, CAS, por el proceso que realizaron para otorgar la licencia ambiental.



"Es un paraíso verde, es un tesoro, yo no habría entregado esa licencia, nos enfrentamos que tenemos un título minero y se dio una licencia ambiental. Se hará seguimiento, todo el tiempo, no me den papaya, solo les digo eso. La corporación ambiental tenía una responsabilidad, sí existe un título del 2006, pero la labor es tener información propia, venir al campo, debió adentrarse en el análisis del estudio del impacto ambiental, debieron sentarse a mirar si valía la pena entregar la licencia. ".



En días anteriores se conoció que los protestantes y líderes ambientales recibieron amenazas a través de un panfleto firmado por las AUC en el que los declaraba objetivo militar.