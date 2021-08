La obra que firmó Richard Aguilar y que su hermano no ha podido 'destrabar'

Han pasado seis años desde aquel 18 de junio del 2015, cuando el entonces gobernador de Santander, Richard Aguilar, firmó sobre piedra que construiría un acueducto para mitigar la problemática del agua que aqueja a la comunidad de Los Santos y la Mesa de Los Santos desde hace décadas, el tan prometido Acueducto Regional del Chicamocha.

A este municipio le llega el agua en carrotanques e incluso algunos días solo le llega cuatro horas diarias. Pero lo que más les molesta a los habitantes son las falsas promesas de políticos que han pasado administración tras administración, asegurando que destrabarán la obra que debía finalizar en diciembre del 2016 y que aún no se sabe cómo captarán el agua del río para ser llevada por el acueducto.



Ya pasaron las gobernaciones de Richard Aguilar, Didier Tavera y ahora la de Mauricio Aguilar y ninguna ha logrado dar viablidad al tema.



En noviembre del 2020 el avance de la obra era del 57 por ciento y se encontraba paralizada por un lío de servidumbre, según informó en ese momento la gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant) Cristina Flores.



“Lo que no ha permitido que el proyecto avance obedece a problemas de gestión predial, un tema de servidumbre (...) una vez se solucione la notificación al propietario podríamos dar inicio el proyecto el próximo 12 de enero”, dijo en ese momento la gerente.

Efectivamente las obras reiniciaron en enero de este año pero volvieron a paralizarse y en este momento están paradas ya que continúa el problema que ha sido visible desde el día uno del proyecto: cómo van a captar el agua y cómo va a ser bombeada hasta las casas.



“En este momento ya contamos con esos permisos de servidumbre y nos encontramos reformulando el proyecto técnica y financieramente para garantizar el funcionamiento total del proyecto y estamos en esa revisión”, dijo la gerente.



Es decir, que el proyecto podría cambiar con respecto al que fue planeado y firmado en la administración de Richard Aguilar -quien está recluido en un Batallón de Bogotá por presuntamente haber recibido coimas a cambio de adjudicar contratos de obra cuando fue gobernador-.



Y es que justamente la Veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga lo ha catalogado en varias ocasiones como uno de los proyectos con peor planeación.



La inversión inicial del proyecto era por $ 22.653 millones, para ser ejecutada en 21 meses y ya han pasado más de 60 meses y se ha requerido una adición de más de $ 6.700 millones y aún no se conoce cómo se va a garantizar el funcionamiento del proyecto.



“En este momento no tengo la cifra exacta (de cuántos recursos adicionales se necesitan) justamente estamos mirando la reformulación para tener la certeza de que vamos a tener ese caudal. Cuando llegamos el año pasado se hizo una prueba y se tenía un caudal menor del que se necesitaba”, dijo la Gerente.

Para Jhan Alcibiades Céspedes, gerente de Incomesa, constructora que ha ejecutado grandes proyectos de construcción en La Mesa de Los Santos, es “increíble que dentro de un proyecto como estos no se haya tenido en cuenta algo como las redes eléctricas y se haya cobrado como un adicional, eso es como uno construir un edificio y no pensar en que toque hacerle columnas”, indicó.



Y agrega que “por el afán burocrático de la contratación del acueducto no se negociaron previamente las servidumbres y se comenzó a construir el acueducto sin tener eso y es una de las grandes falencias, eso es un grave error de planeación”, dijo Céspedes.



Los habitantes de Los Santos ya “perdieron la fe”, cada administración entrante llega hasta el municipio para tratar de darle solución al acueducto que nació en 2015 y que a la fecha tiene un avance físico del 77 por ciento y según la gerente de la Esant, podría entrar en funcionamiento en el segundo semestre del 2022.

BUCARAMANGA