La Fundación Cardiovascular de Colombia, FCV, la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, y Colciencia crearon una app denominada 'promesa' que cumple el rol de monitorear el corazón de los niños que padecen de cardiopatía congénita.



Esta aplicación que solo se puede descargar en teléfonos con sistemas de Android brinda la información de cómo está la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, peso y control del volumen diario de la alimentación.



Además, brinda información educativa con la nutrición y actividades para mejorar el desempeño del paciente.

"Promesa es un acrónimo que significa programa para la educación y monitorización de los niños con cardiopatías congénitas en la casa. Fue hecho para padres y cuidadores de estos bebés para que puedan brindar un cuidado adecuado y actúen de forma oportuna ante cualquier signo de alarma”, explicó Claudia Marcela Quintero, enfermera jefa de la iniciativa.



Esta app tiene actualmente 72 cuidadores activos. Este programa tiene cinco categorías. “La primera, hace referencia a los niños que tienen un riesgo

de mortalidad de un 25%; la segunda, cuyo riesgo de mortalidad es de un 5%; y en la 3, su riesgo corresponde al 1%. Con respecto a la categoría 4 y 5, el riesgo es variable, lo que significa que puede estar entre leve, moderado o severo, y puede requerir de un grado de atención ajustado a las necesidades específica".



Según la FCV, 'Promesa' llegó a países del primer mundo, pero en Latinoamérica no se ha registrado un avance de este tipo.



"En Colombia, uno de cada tres niños nace con cardiopatías congénitas

(malformaciones en el corazón) y cerca de un 14% de ellos no logra sobrevivir a su primer mes de vida. Aunque hay una esperanza de sobrevida alta, esta depende en gran medida de diferentes cirugías que se realizan a lo largo de la vida para compensar o paliar el defecto".