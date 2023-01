Revive el escándalo con la construcción de los puentes del Hisgaura, La Judía y el Sector Crítico 43. La Procuraduría dio a conocer que, el exdirector territorial en Santander del Instituto Nacional de Vías (Invías), Cesar Augusto Moreno Prada, y al exsubdirector de gestión del riesgo, Hugo Hernán Herrera González, habrían hecho omisiones gravísimas sobre las obras.



Según el ente de control, los funcionarios no entregaron detalles importantes sobre las infraestructuras, uno de ellos fue que no se informó sobre el método constructivo que, al parecer, no era el idóneo y eso generó que hubiera "deficiencias en calidad, técnica, estabilidad y durabilidad del Puente Hisgaura".

Por lo anterior, la Procuraduría general de la nación formuló cargos a los supervisores de construcción mencionados.



"Habría omitido la obligación de advertencia técnica al interventor contratado por el Fondo respecto a la adopción de las normas técnicas aplicables al contrato de obra 283 de 2013, lo que produjo retrasos y sobrecostos. De igual manera, la Procuraduría le formuló un segundo cargo por posiblemente dejar de informar que el método constructivo utilizado por el ejecutor no era el idóneo, lo que se reflejó en deficiencias en calidad, técnica, estabilidad y durabilidad del Puente Hisgaura, contrario a lo planificado en los estudios y diseños, situación que tampoco habría advertido Herrera González en su función de supervisión técnica de los convenios interadministrativos", dice el comunicado.



Según la autoridad, estos dos empleados habrían incurrido en una "ilicitud sustancial" y estas faltas fueron calificadas como graves a título de culpa grave.