Investigarán a funcionarios de hospital en Santander por hacer fiesta

Funcionarios del hospital San Roque, del municipio de Chima, en Santander, se habrían ido de fiesta en plena cuarentena según lo registraron en sus propias redes sociales donde publicaron fotografías de la celebración del cumpleaños de uno de ellos en una vivienda.

Emilsen Amado Castro, gerente del hospital, rechazó el hecho en un comunicado, "rechazo totalmente los actos irresponsables del personal de la ESE que afecten

el correcto desarrollo de los diferentes procesos institucionales y que vayan en

contra de las medidas de confinamiento ordenadas por el Gobierno Nacional", indicó.



EL TIEMPO pudo conocer que la Procuraduría Regional de San Gil ya tiene conocimiento del hecho y va a iniciar una investigación disciplinaria a los funcionarios implicados en el hecho por violar la medida sanitaria.



El próximo 27 de abril, cuando se levante el congelamiento de los términos disciplinarios que se aplicó por cuarentena, los funcionarios recibirán la notificación de la investigación.

Por su parte, la Gerente del hospital señaló que, "no todas las personas involucradas en los hechos laboran en este Centro Hospitalario, se encontraban ciudadanos ajenos a la entidad. Cabe resaltar que las actividades realizadas por funcionarios o contratistas de la ESE en horarios no laborales, dejan de ser del resorte y

responsabilidad de la administración hospitalaria", indicó la gerente.



Sin embargo, desde la dirección del hospital ya se iniciaron las investigaciones pertinentes, "me dispuse a realizar las respectivas acciones disciplinarias y correctivas a que haya lugar con cada uno de los funcionarios y contratistas involucrados", dijo la Gerente.





BUCARAMANGA