La Procuraduría general de la nación formuló pliegos en contra de Jenny Gamboa, alcaldesa de California, Santander, por supuestamente omitir operativos para prevenir y evitar la minería ilegal en la provincia de Soto Norte.



Según la entidad, esta omisión generó una preocupante contaminación en la quebrada La Baja, que conecta al río Suratá, y este afluente es el que se usa para brindar agua a Bucaramanga y su área metropolitana.

"El Ministerio Público sostuvo que la funcionaria no habría adelantado actuaciones funcionales, idóneas, eficaces y suficientes, situación que provocó que las aguas del afluente llegaran hasta el río Suratá, con lo que se originó un riesgo grave y un deterioro tanto del medio ambiente como de la salud humana de quienes se abastecen de ese recurso hídrico", dice el comunicado.



Además, Gamboa, al parecer no atendió a los requerimientos que solicitó la autoridad ambiental, CDMB, para evitar esta contaminación en la quebrada.



Esto podría incurrir en una falta disciplinaria por incumplir su deber como veedora para la concertación de la delimitación del páramo de Santurbán.



"Al parecer, la disciplinable no asistió a varias sesiones convocadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, incumplió compromisos que se acordaron y desatendió los requerimientos que le hizo la autoridad relacionados con el trámite del procedimiento de delimitación del Páramo, con lo que pudo omitir el cumplimiento de los deberes de moralidad, eficacia, responsabilidad y de coordinación".



Estos hechos son de manera provisional como falta gravísima a título de culpa gravísima.



MELISSA MÚNERA ZAMBRANO

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.