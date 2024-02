La historia de recluso en cárcel de Bucaramanga que murió por supuesta desnutrición

Se trata del Interno del Patio 3 de la cárcel Modelo de Bucaramanga, Jhonatan Andrés Porras Aceros, quien, al parecer, murió por desnutrición aguda.



El vicio a las drogas lo habría llevado a vender los alimentos que le ofrecían en el centro penitenciario para poder consumir sustancias psicoactivas.



El joven de 32 años de edad, quien fue señalado por el delito de venta de estupefacientes, se deterioró al pasar el tiempo, en un principio, era atendido en sanidad, le suministraban algún medicamento y lo daban de alta regresándolo al patio tres.

La cárcel Modelo de Bucaramanga, tiene capacidad para 1.520 reclusos, sin embargo, alberga a 3.401, con un hacinamiento del 156 por ciento. Foto: Archivo Particular

Sin embargo, el viernes, 9 de febrero, fue llevado de urgencias al Hospital Universitario de Santander, HUS, por la gravedad de su estado de salud. Allí permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, pero ya estaba muy descompensado y se confirmó su muerte en las últimas horas.



"Era un adicto y ellos llegan al extremo de vender sus comidas para comprar la droga, se empezó a descompensar, en Sanidad no lo atendieron debidamente, cuando lo llevaron al Hospital ya fue tarde, murió por pura y física desnutrición", relató Hernando Mantilla, defensor de los derechos carcelarios en Santander.



Esta persona ya casi cumplía su condena en la cárcel de Bucaramanga. Mantilla contó que es preocupante la situación de abandono por la que pasan los reclusos.



"Me dicen los internos que están preocupados porque ven que no hay una definición acerca de la situación médica de los internos y esto lleva a que se presenten más muertos en la cárcel, debo poner la alerta para que se tomen medidas para la salud y vida de los internos".

La cárcel Modelo de Bucaramanga ha sido uno de tantos ejemplos del inframundo que viven miles de colombianos en las prisiones Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.