El magistrado Jaime Enrique Rodríguez, presidente del Consejo de Estado, se pronunció en Bucaramanga, sobre lo que ha insinuado la procuradora Margarita Cabello, en cuanto a que la entidad ha generado un caos institucional tras tumbar las sanciones e inhabilidades como lo fue la del exsenador Eduardo Carlos Merlano, el de 'Usted no sabe quién soy yo', y contra el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía.



El alto funcionario no negó dicho caos, pues aseguró que se está viviendo un momento complejo por los cambios por los que está pasando el país y la asimilación de una forma distinta de ver la justicia y entender el delito, que es lo que ha causado tanto rechazo en los colombianos.

"La vida de los pueblos es conflictiva, la paz como la sueñan algunos como ausencia total de conflictos no existe en ninguna sociedad, estamos viviendo un momento ciertamente complejo por qué, porque hay vientos de cambio, porque hay una nueva forma de entender la sociedad, una nueva forma de entender el delito que no ha sido de fácil para la sociedad colombiana, eso genera controversia, genera desazón, para nadie es un misterio, la delincuencia está disparada. Es un fenómeno que ha ocurrido normalmente en las sociedades que entran en un estadio de posconflicto porque hay una criminalidad que no logra adaptarse a la sociedad.



Cuando se le contra preguntó sobre la afirmación de la procuradora, dijo: "Si usted me pregunta si esta situación es deseable para el país, yo le digo no, si se está produciendo al margen de la institucionalidad y marco jurídico, digo también no", concluyó.



En cuanto a si los jueces se han contradecido con los recursos solicitados para revisión de la procuraduría, el presidente del Consejo de Estado dijo que, algunos magistrados y algunas salas han proferido decisiones contrarias en relación al a avocabilidad del conocimiento del recurso extraordinario de revisión sobre decisiones administrativas de destitución, suspensión e inhabilidad.

Reforma a la justicia

El magistrado contó que no es quien debe decidir sobre la reforma, pero sí aclaró que si el país lo pide es porque algo debe cambiarse.



"Ha sido un tema sobre el tapete, algo debe haber cuando el país reclama la reforma, pero considero que el país siente que la justicia le está respondiendo, no me parece oportuno el llamado, pero no me concierne a mí vetar o señalar esta decisión ", explicó.

