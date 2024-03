Presidente de Asamblea en Santander renuncia tras escándalo de presunta agresión sexual

En las últimas horas se confirmó la renuncia de Jesús Alfredo Ariza Obregón, el actual presidente de la Asamblea de Santander, quien fue señalado hace poco por una presunta agresión física y sexual hacia su expareja.

Los hechos fueron conocidos por medio de un video difundido en X, donde se ve al dirigente político insultar a la que sería su expareja. Incluso, le confirma que está bajo efecto de sustancias psicoactivas.

Según se escucha en la pieza audiovisual, esta droga se le habría ofrecido la misma mujer que graba el video.

El diputado tiene en su contra una demanda de alimentos, razón por la que no puede salir del país.

Alfonso Gómez, abogado de la víctima, quien aparece en el video, indicó que se hizo una denuncia en la Fiscalía de presunto agresión física y sexual.

"Estamos hablando de violencia intrafamiliar y abuso sexual. La denuncia se formuló hasta hace un par de meses, pero por alguna razón fue mediático el tema, no era el interés, pero se mediatizó a situación".

Por su parte, Diana Jiménez, diputada de Santander, contó que ya había conocido las denuncias por parte de la víctima desde hace un buen tiempo. Incluso, solicitó un derecho de petición a la Fiscalía para conocer qué colegas tendrían denuncias de presunto maltrato hacia la mujer, pero, según su versión, fue negado ese pedido.

"Aquí lo que debe prevalecer es el comportamiento de servidor público, que debe ser ejemplar, porque además ha sido elegido por elección popular. Así que yo le hago la llamada a las autoridades para que actúen de manera inmediata", Finalizó.

Sobre el video que se conoció en redes, primero, el dirigente político aseguró que no consume sustancias psicoactivas como lo afirmó en la pieza audiovisual.

Aclaró que ese comportamiento de cómo trató a su expareja no tiene excusa alguna y no debió pasar.

"En el año 2022, en una notaría hice una anotación extra juicio en donde la madre del menor, que es mi hijo, me amenazó que me iba a demandar, ahí me iba a postular para el concejo y ella me dijo que iba acabar con mi vida, tengo el documento. Por respeto a mi hijo no había salido a dar una explicación", contó.

Sobre la manutención de su hijo, dijo que cumple una cuota alimentaria mensualmente. Consignada al juzgado tercero de familia desde el 2023.

"No he querido a salir más por el odio y rencor que , no es justo que le hagan un daño psicológico a mi hijo. Pido excusas a las mujeres, por ese video, puede haber más videos, pero toca conocer qué pasó, esto fue un video provocado".

BUCARAMANGA