Presentan desacato contra Minsalud por no exigir prueba covid

El abogado Alberto González Mebarack, quien le ganó una tutela al Ministerio de Salud que lo obliga a pedir de nuevo prueba covid-19 negativa a los viajeros internacionales, presentó un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Fernando Ruiz, por no cumplir con el fallo.



Esto luego de que el Ministro le respondiera al juzgado 11 administrativo de Bogotá sobre este fallo.



“Primero, que por favor aclare cuál es la consideración del tiempo bajo el cual nos plantea que debería tener esta medida. Y segundo, bajo qué criterios epidemiológicos lo hace -porque una pandemia como en la que nos encontramos se maneja bajo fundamentos epidemiológicos-”, dijo Ruiz.



Y agregó que: “Hasta tanto el juez no aclare con criterios epidemiológicos estas preguntas, la gente no necesita la prueba PCR para ingresar a Colombia”.



El abogado calificó de irrespetuoso este anuncio del Ministro, “ el anuncio del Ministro básicamente es el no respeto por los fallos judiciales, es claro que el juzgado 11 administrativo de Bogotá ordenó la práctica de la prueba PCR a todos los viajeros internacionales que ingresen al país, cuestionar esta decisión es desconocer la función jurisdiccional de administrar justicia de los jueces en el país, máxime cuando está probado en el fallo de tutela el riesgo a la vida y a la salud probado en el fallo de tutela”, aseguró el abogado que ganó la tutela.



El abogado es enfático en afirmar que la aclaratoria que solicitó el Ministro al juez no cabría dentro de la ley, "porque no hay nada ambiguo y si ellos están intentando revivir términos de fondo que ya se decidieron en la tutela", dice González Mebarack.

