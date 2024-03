Condenan a Rodolfo Hernández por escándalo de Vitalogic, pero queda en libertad por enfermedad

Casi 9 horas duró la audiencia terminación de pruebas y alegatos finales en el escándalo que involucra al excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, en presunta corrupción por el interés indebido en la contratación con Vitalogic, entidad que manejaría nuevas tecnologías para el relleno sanitario El Carrasco.

El juez décimo penal del circuito decidió condenarlo debido a que sustenta que hay suficientes pruebas en el que darían cuenta que Hernández y su hijo Luis Carlos estaban interesados en beneficiar a un contratista específico.

Relató en la audiencia que el testimonio principal que condena a Rodolfo fue el de José Manuel Barrera, exgerente de la Empresa de Aseo, EMAB.

"Se supo de varias reuniones en donde se hablaron de la tecnología de Vitalogic en el que se mencionó a la Calavera, que sería el contratista. Se suscribió un contrato de corretaje, se encuentran correos electrónicos", dice el juez.

Sin embargo, el juez anunció que no ordenará la captura y el ex alcalde de Bucaramanga quedará en libertad, basándose en que pronto cumplirá 79 años y por sus condiciones de salud, pues tiene un cáncer terminal.

"No se va a ordenar la captura inmediata porque existe la posibilidad de que el abogado defensor impugne la decisión, de esta manera restablece la presunción de inocencia, Rodolfo estará en libertad", dice el juez.

En medio de la audiencia, Hernández rompió en llanto y dijo que tenía cáncer terminal:

"Mi alma está limpia. Mi corazón en paz. No estoy obligado a probar lo imposible. Lo que nunca sucedió. Yo creo que con esto termino mi intervención, no sin antes, señor juez, agradecer, no solamente a usted sino a todos los miembros del estrado. Gracias, atendieron mi llamado de que el médico me atendiera. Tengo cáncer terminal, (llora) gracias por haber dejado que me atendiera. De todo pensaba, menos terminar procesado por cosas que yo no hice", dice en audiencia en el que resaltó que es inocente y solo se tenía el interés de que Bucaramanga tuviera un mejor futuro en las basuras".

Siendo así, aún se desconoce el tipo y tiempo de condena para Rodolfo Hernández. El juez dio fecha de la lectura de la sentencia que quedó programada para el 13 de junio a las 2: 00 p.m.

Mientras este tiempo transcurre se solicitó un examen de Medicina Legal que muestre la realidad y diagnóstico de la enfermedad que padece Rodolfo Hernández.

La audiencia

El exalcalde de Bucaramanga negó propiciar una reunión en su apartamento en el barrio Cabecera con el exgerente de la Empresa de Aseo, EMAB, José Manuel Barrera, y otros funcionarios.

Barrera lo acusó de que en el inmueble del ingeniero fue persuadido para que, sí o sí, se firmara el contrato con la empresa Vitalogic o, si no, podría ser despedido. Esta sería la prueba base de este escándalo.

Según revela la Fiscalía, hay pruebas contundentes de que Rodolfo Hernández y su hijo, Luis Carlos Hernández, estaban interesados en que se realizara el contrato con la empresa de las nuevas tecnologías.

El ente acusador relató que hay varios correos que fueron remitidos en la fase precontractual para que se conociera la propuesta anticipada de Vitalogic.

En el asunto dice: propuesta asesoría basuras.

El abogado Jhon Franco, representante de víctimas apoderando a Bucaramanga y Oscar Sarmiento, representante de la Procuraduría, solicitaron fallo condenatorio al igual que la Fiscalía sustentando que había pruebas contundentes del interés indebido de contratos.

Por su parte, el abogado defensor de Rodolfo Hernández, Jorge Ruíz, especificó que la reunión en el edificio Premier, donde vive el ingeniero, nunca se llevó a cabo y jamás pudo confirmarse.

Explicó que José Manuel Barrera jamás dio una fecha y hora exacta de ese encuentro y solo divagó que fue entre junio y julio del 2016, sin embargo, jamás se evidenció con cámaras de seguridad o con el registro al ingresar al inmueble en la portería. Sustento que también declaró el ingeniero en la audiencia.

"¿Qué probó la Fiscalía? Se pudo traer a este proceso a César Fontecha para que dijera si hubo reunión. Porque no trajo al contratista Alarcón, no se probó que la reunión existió. Probatoriamente, hay un grave desfase, una falta de actividad del órgano, existe una multiplicidad, ello me lleva a suplicarle que revise todos los apartados, defienda la honra de Rodolfo Hernández, la Dignidad de este señor que está enfermo".

Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de EL TIEMPO - Bucaramanga.

Escríbeme en : melmun@eltiempo.com