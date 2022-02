Deisy Rodríguez es la representante legal de la Fundación del adulto mayor que atiende a esta población en Floridablanca.

La mujer denuncia que pese a que le pusieron a realizar la papelería para volver a firmar el contrato cuyo objeto es de alimentación y cuidado para 120 adultos mayores en Floridablanca, al final no se lo dieron desde la Alcaldía.



"Me pusieron a llenar todos los papeles y cuando ya era hora de firmar me dijeron que no me iban a dar el contrato (...) lo que me dicen es que es porque no apoyo al candidato Liberal a la Cámara de la línea del alcalde Miguel Moreno pero esto no debe mezclarse con política esto es labor social", indicó la representante legal.



El contrato lo ha tenido esta fundación desde los últimos cuatro años donde los 120 adultos mayores reciben alimentación, cuidados y realizan actividades de recreación.



EL TIEMPO consultó a la alcaldía de Floridablanca desde donde dirigieron la comunicación a la secretaría de Desarrollo Social pero no atendió los llamados.





BUCARAMANGA