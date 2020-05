Policías bajaron a usuarios de buses por sobrecupo en Bucaramanga

Durante la mañana de este miércoles, y en plena hora pico, uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga (Mebuc) abordaron buses del Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea en Bucaramanga para verificar el cumplimiento de la normatividad estipulada en la resolución 677 del Ministerio de Salud, la cual indica la ocupación máxima en estos vehículos y las medidas de bioseguridad que se deben tomar al momento de ingresar al sistema.

En algunos buses que excedían la capacidad máxima permitida del 35 % en la ocupación, violando la distancia mínima requerida de 1 metro entre pasajeros, los uniformados tuvieron que bajar usuarios de estos buses para evitar un eventual contagio al interior del sistema.



"En los operativo se determinó para el transporte público cómo debe ser el uso por parte de los pasajeros, cuánta distancia debe tener el uno del otro, que ellos no deben consumir alimentos dentro del vehículo, entre otras medidas", afirmó el capitán Jonathan Calderón, jefe de la seccional de Tránsito y Trasporte de la Mebuc.



(Lea también: Cómo evitar el contagio al usar transporte público)

En los operativos, los funcionarios también abordaron los buses para recordar a los usuarios que, bajo ninguna circunstancia, se les iba a permitir acceder al servicio si no contaban con el uso de un tapabocas.



"Anteriormente no había tanto control y los buses solían estar siempre llenos, sin que se respetara la distancia que exige la medida", aseguró un usuario de transporte público que estuvo al momento de los operativos.



(Le puede interesar: Coronavirus: 10 consejos básicos para cuidarse si debe ir a la calle)



De igual manera, la Policía hizo un nuevo llamado a quienes deben usar estos medios de transporte masivo a no abusar de él y evitar subirse a los buses cuando se evidencia que no podrán mantener la distancia mínima dentro del mismo.



BUCARAMANGA