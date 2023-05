El cuerpo de Angelo Martínez, de 31 años y quien deja dos hijas pequeñas, llegó a Bucaramanga para que sus familiares le den el último adiós, luego de ser asesinado por un atentado que perpetró el Eln en Tibú, Norte de Santander, en donde murieron dos personas más, otro uniformado y una mujer.



En medio de su llegada la Policía de Bucaramanga le hizo una calle de honor, un homenaje y el minuto de silencio en honor a su vida y a su trabajo en la institución.

Despedida de Ángelo Martínez Foto: Policía de Bucaramanga

No hubo ayuda de nadie, estaba inconforme en el lugar, dijo muchas veces que lo trasladaran a donde mi hija que estaba sola con sus hijas, nadie nos ayudó, se trató buscar muchas soluciones. FACEBOOK

La tristeza de la familia es abrumadora, ya que el uniformado un mes había solicitado a la Policía que fuera trasladado a otra zona de trabajo que no fuera Tibú.



La víctima clamó en varias ocasiones su cambio de lugar por miedo a que le pasara algo, además, que tenía a su esposa sola con dos hijas en la capital de Santander.



"No hubo ayuda de nadie, estaba inconforme en el lugar, dijo muchas veces que lo trasladaran a donde mi hija que estaba sola con sus hijas, nadie nos ayudó, se trató buscar muchas soluciones. Todo están expuestos allá, en este momento no hay nada qué decir, es un dolor que nos invade a todos", dijo Luz Marina, la suegra del unoformado.



Melissa Múnera Zambrano

Corresponsal de - EL TIEMPO - Bucaramanga.