Polémica por comparendo a ciudadano que trabajaba en su casa

Una polémica se originó en las redes sociales con varios videos en el que un uniformado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga le aplica un comparendo ‘a domicilio’ a un hombre que tiene un local comercial de computadores y que funciona dentro de su misma casa.

En los videos, grabados por el mismo sancionado y por la Policía, se ve como un uniformado impone un comparendo al vecino de una mujer que llamó a la línea 123 para reportar presencia de personas en su casa vecina. Según la Policía el hombre estaría violando las medidas de aislamiento por no tener los documentos requeridos para realizar el teletrabajo en su local, ubicado en su propia vivienda.

“Una de las patrullas de vigilancia se dirigió a la vivienda ubicada en el barrio Lagos II, donde está ubicado un local comercial que funciona como mantenimiento y reparación de computadoras, el cual no tiene los documentos requeridos ni tampoco se encuentra dentro de las 41 excepciones establecidas en el decreto 593 expedido por la Alcaldía de Floridablanca”, afirmó el General Luis Ernesto García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.



Además, en la vivienda donde está ubicado el local, el cual posee una valla publicitaria visible, al parecer, el hombre atendería de manera presencial a sus clientes.

Foto: Archivo particular

El sancionado publicó un video en el que reclama que recibió un comparendo injustificado, pues no ha salido de su vivienda y está trabajando bajo la modalidad de teletrabajo, la cual es la única manera en la que, según él, se puede desempeñar.



“Reitero a las autoridades que no sé por qué recibí este comparendo, además no tengo los medios para pagar la multa, pues estoy atrasado en los pagos del arriendo, y debo mantener el hogar que tengo con mis dos hijos. También se me está prohibiendo trabajar desde mi hogar, lo cual tampoco entiendo, ya que no estoy saliendo de la casa a incumplir la cuarentena”, añadió.



