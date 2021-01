Polémica por video de rumba de asesores del alcalde de Bucaramanga

Un video donde se evidencia una rumba de los asesores del alcalde de Bucaramanga, desató la polémica en la ciudad.

Dicha grabación se habría hecho el pasado 26 de diciembre en una discoteca de la ciudad de Bucaramanga donde celebraban el cumpleaños del asesor de despacho y encargado de la reactivación económica, Ángel Galvis.



Según fuentes que revelaron el video, dicha fiesta se habría extendido hasta las tres de la mañana, incluso aseguran que los funcionarios habrían solicitado que la discoteca siguiera abierta solo para ellos pese a que el toque de queda en la ciudad rige desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana.

Polémica por video que asesores del alcalde en rumba que habría sido en pleno toque de queda. Conozca lo que dijeron los implicados en el escándalo: https://t.co/uzLtUTCjSn pic.twitter.com/rGcvOqSmyI — Alejandra Rodriguez (@MariasRodriguez) January 14, 2021

Ángel Galvis se refirió al tema a través de sus redes sociales e indicó que no se percató de la hora en la que salió de la discoteca.



"El día 26 de diciembre, un grupo de amigos cercanos decidieron invitarme a celebrar mi cumpleaños y en medio de la celebración, no me percaté de la hora en la que salí del establecimiento en el que nos encontrábamos", indicó en su Twitter.



Le ofrezco excusas a la ciudad, a cada uno de los bumangueses, al señor alcalde Juan Carlos Cárdenas quien ha confiado en mí para acompañarlo en su gestión, y a los ciudadanos que hayan sentido molestia por lo sucedido. pic.twitter.com/gpCy31nREW — Angel Galvis Caballero 📢 (@angelgalvisc) January 14, 2021

Y agregó, "reconozco que como funcionario público debo ser mucho más consciente y estar más atento a este tipo de situaciones de mi vida privada, pues estamos llamados como nueva ciudadanía a dar ejemplo en medio de la coyuntura que atravesamos en todo el mundo", dijo.



En dicha fiesta también habría participado otros funcionarios de la alcaldía, como Diego Gallardo, asesor de comunicaciones del alcalde, Cesar Castellanos quien es el secretario Administrativo, entre otros funcionarios, sin embargo, el único que se puede ver en el video es Ángel Galvis.



La hora en la que habría salido de la discoteca no está verificada, pues al lugar ya se le borraron las cámaras de seguridad que tienen una vigencia de 14 días aproximadamente.



Las discotecas en Bucaramanga no están autorizadas para operar, sin embargo, este establecimiento tiene un permiso como bar y estos comercios sí tienen autorización de operar hasta las 10 de la noche.

