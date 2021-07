Polémica por notario que 'dejó su puesto' para irse a vacunar

Hace algunos días se hizo viral el video de una mujer desesperada exigiendo que la atendieran en una notaria. Entre lágrimas, explicaba que no había comido nada y había dejado a su pequeño solo en la casa para llegar al lugar.



“Salí de mi casa a las 3:00 de la mañana. Vivo en una vereda y son cinco horas de camino. No he comido nada. Dejé a mi hijo solo en la casa para venir a hacer la vuelta. Y el notario no está acá. Tienen a toda esta gente acá esperando”, gritaba.

El llanto de la mujer conmovió a los internautas. Muchos se solidarizaron con la señora y exigían una explicación de lo sucedido, pues no era claro por qué no estaba presente el notario.

En video quedó registrado el momento en el que una mujer "explota" tras el mal servicio en la notaría quinta de Bucaramanga, tras varias horas de espera. #Bucaramanga pic.twitter.com/s5X2IXQEQR — Dígame.com.co (@DigameMM) June 30, 2021

Ante los constantes reclamos por el "mal servicio", se conoció que el hecho sucedió en la Notaría 5 de Bucaramanga, Santander. Y, frente a los hechos, la Superintendente de Notariado y Registro accedió a una entrevista con 'Blu Radio' en la que aseguró que el notario se ausentó 25 minutos porque se estaba vacunando.



“Me comuniqué con el notario 5 de Bucaramanga, quien manifestó que la causa de la demora entre 20 y 25 minutos fue porque estaba recibiendo la segunda dosis de Pfizer de la vacuna contra el COVID - 19”, explicó Goethny Fernanda García, la superintendente.



Adicionalmente, Marco Tulio Sinisterra, el notario, hizo un pronunciamiento a través de las redes sociales de la oficina y confirmó que salió hacia la 1:15 p. m. del lugar para cumplir con su cita de vacunación.



“Me retiré a 1:15 p.m., horario que no es de atención al público, con el fin de aplicarme la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, fui a la clínica Coomeva ubicada en la carrera 34 con 42 y llegué a la notaria a las 2:30 p.m.”, dijo Sinisterra.

Aún así, los internautas consideran que el caso de la mujer se repite a diario en el país y que, lo ocurrido en Bucaramanga, es "es la muestra viva de la tramitología en Colombia, el desorden y la falta de humanidad".

Una mujer en Bucaramanga esperando a un notario después de haber recorrido 5 horas y esperado varías más, es la muestra viva de la tramitología en Colombia, el desorden y la falta de humanidad y vocación de ayuda !

Esa señora representa a muchos y merecía ese estallido ! — Rosario Gómez (@rosariogomez) July 1, 2021

Esa mujer de la notaría en Bucaramanga representa la frustración que genera la burocracia en Legalandia y que todo colombiano está condenado a vivir por los siglos de los siglos, amen. Así sin tilde y ampliado al 150% — Papineda (@Fianchet0) June 30, 2021

Lo de la señora en la notaría de Bucaramanga, es el pan de cada día que viven los ciudadanos que tienen que financiar y soportar un Estado gigante, ineficaz, e indolente.#MGP — escribanodecafe (@escribanodecafe) July 1, 2021

