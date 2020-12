Polémica por peaje que entrará a cobrarse en vía 4G sin terminar

La obra de la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja está a cargo de la Concesión Ruta del Cacao, contempla la construcción de 116 kilómetros y estaba previsto que su finalización fuera en el 2021, sin embargo, hubo retrasos por trámites en la licencia ambiental de uno de los tramos de la vía por lo que estiman -desde la Agencia Nacional de Infraestructura Vial (ANI)- que sea entregada en el 2022.



Con esta nueva obra llegan nuevos peajes, incluso hay uno que entrará en funcionamiento en el 2021, antes que finalice la obra en su totalidad.



Se trata de un peaje que estará ubicado en el sector de La Lizama, muy cerca de la entrada de Barrancabermeja, este peaje llegará a reemplazar el que actualmente se cobra en Sogamoso.



“Este peaje está programado para finales de enero o principios de febrero, pero ya depende de factores de la ANI y el Ministerio de Transporte y los otros peajes hasta que no se pongan en funcionamiento las unidades funcionales no comenzarán a operar”, indicó Juan Carlos Niño, encargado de la veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.



Según el veedor, serán cinco peajes los que se van a encontrar los viajeros que hagan la ruta entre Bucaramanga y Barrancabermeja, “van a quedar cinco peajes (ida y vuelta) y el del aeropuerto que no pertenece a la concesión, pero el usuario final sí debe pagar y uno de los peajes -el de la Angula- queda solo para pago de Bucaramanga a Barranca y el resto de peajes será con pago ida y vuelta”, indicó el veedor.



Según los valores de los peajes contemplados en la resolución 1547 del 27 de mayo del 2015 del Ministerio de Transporte, ir a Barrancabermeja y volver a Bucaramanga en un vehículo automóvil tipo 1 costaría 51.000 pesos más el peaje del aeropuerto, es decir casi 60.000 pesos.



La ubicación de este nuevo peaje en La Lizama ha desatado todo tipo de críticas de los habitantes de Barrancabermeja ya que muchos de ellos deberán pagar peaje para ir a trabajar a corregimientos aledaños al distrito.



A mediados de este 2020, la ANI anunció que se tenía contemplado unas mesas técnicas para acordar una tarifa diferencial para las personas que deban transitar con frecuencia por este nuevo peaje que entrará a cobrarse entre finales de enero y principios de febrero.

