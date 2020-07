Polémica por la presencia de la presentadora Milena López en Barichara

Durante el pasado fin de semana, la presentadora Milena López fue víctima de críticas en las redes sociales por viajar hasta un hotel tipo glamping cercano al municipio de Barichara (Santander), todo esto debido a que podría poner en riesgo de contagio a las personas con las que tuviera contacto y a ella misma.

La polémica surgió por el hecho de que se trasladara desde una ciudad como Bogotá, que tiene miles de casos de covid-19, confirmados a un municipio donde no solo ha habido un caso hasta la fecha, razón por la cual fue catalogada como "irresponsable".



Frente a esta situación, la presentadora manizaleña subió un video a sus redes sociales, comentando el suceso.



"Nosotros no entramos a Barichara y no vamos a ir al municipio, no tenemos permiso de entrar. Además, nosotros trajimos los alimentos e implementos desde Bogotá para no salir del glamping. Y de aquí salimos de una a Bogotá, sin entrar a Barichara", dijo López.



Asimismo, la presentadora aseguró que sería muy irresponsable entrar al municipio, pese a que ella no esta contagiada. "Nosotros no tenemos gripa, ni fiebre; pero por prevención es mejor no tomar un riesgo como ese", añadió.



Por otra parte, Alfonso Rodríguez, alcalde de Barichara, aclaró que la presentadora no tiene permiso para ingresar al municipio, pero si para quedarse encerrada en el Nativo Gampling, hotel de su propiedad, el cual se encuentra a 3 kilómetros del pueblo.



