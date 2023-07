Hay controversia en Bucaramanga luego de que se conocieran unos audios revelados por el periodico La Vanguardia, en los que aparece como protagonista Sarahay Rojas, jefa de gobernanza de la Alcaldía.



La funcionaria se encontraba supuestamente en una reunión con los jefes de los institutos descentralizados y las secretarías. En el material grabado se puede escuchar que les exige que pasen todo a través de ella y no realicen su trabajo de forma independiente.

“Ustedes tienen cero autonomía. Ustedes no tienen autonomía y si quieren tener autonomía les pido que renuncien todos, porque no va a existir. Los recursos acá son del nivel central, las instrucciones acá son de nivel central y las tareas se hacen desde el nivel central. Todos los institutos funcionan bajo la dependencia total del nivel central, bajo la instrucción directa del señor Alcalde, a través mío”, indicó Rojas.



Además, les aseguró que el concejo no tenía tanta autoridad y que ella, personalmente, llevaba cuatro años al frente de la coalición de gobierno. También demostró que es la mano derecha del alcalde Juan Carlos Cárdenas.



“Juan Carlos Cárdenas tiene millones de cosas y por eso tiene Jefe de Gabinete, pues entonces no pueden trabajar con nosotros. Yo no funciono de esa manera. ¡Ah! que llegaron los concejales y entonces toca atenderlos, ¡claro! y ustedes saben que tenemos una coalición, ustedes saben que toca atenderlos, que toca ayudarles. Muy distinto que toque hacer lo que diga el concejal, ojo, ¡cuidado! que yo llevo cuatro años manejando la coalición, tengo toda la experiencia. No hay ningún concejal que me mande, ninguno. Son todos mis amigos, me considero cercana al Concejo de Bucaramanga, ustedes lo saben, pero las directrices que se cumplen son las del alcalde no las del concejo”, añadió en el audio.



El material habría sido grabado por uno de los asistentes a la reunión. Ante la polémica, Sarahay Rojas, se defendió en redes sociales y propuso que grabaran más de sus conversaciones.



“A propósito del artículo de Vanguardia, yo propongo que en todas las oficinas públicas, secretarías e institutos haya cámaras y streaming. #ElqueNadaDebeNadaTeme”, señaló.



El alcalde Juan Carlos Cardenas apoyó a su funcionaria en medio de las críticas por parte de la oposición. El mandatario aseguró que Rojas solo estaba cumpliendo sus funciones y velando por el seguimiento a los proyectos que están siendo desarrollados.



Por su parte, los representantes a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño y los concejales Danovis Lozano y Carlos Parra denunciaron a Sarahay por posible extralimitación de sus funciones como jefa de gobernanza.

El proyecto político que construimos con más de 142.000 Ciudadanos Libres en 2019 fue independiente y de esa forma hemos gobernado durante más de tres años y medio: sin jefes políticos.



Los logros son claros con el cumplimiento del 98% de metas del plan de desarrollo, votado por… https://t.co/W7MwimN3PR — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) July 10, 2023

Silvia Contreras Rodelo

Redactora de Nación

EL TIEMPO