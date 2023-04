En imágenes y videos que fueron rotadas en redes sociales por parte de padres de familia se conoció que la pista de BMX, del barrio San Martín, de Bucaramanga, está en precarias condiciones, se inunda cuando llueve y está llena de grietas y huecos.



Este deterioro y falta de mantenimiento podría generar un accidente con los niños que entrenan cada semana en este escenario deportivo.

URGENTE!!!



Miren el vergonzoso estado de la única pista de BMX en Bucaramanga. Los NIÑOS deben correr mientras esquivan los huecos. El escenario necesita mantenimiento urgente. pic.twitter.com/kx8Kj9jTa4 — Julián Mejía (@JulianMejiaPil) April 16, 2023

Alcira Isabel Ortíz, madre de un niña y también deportista, indicó que no hay escenarios idóneos para practicar el deporte teniendo en cuenta que esto dificulta a los menores para participar en juegos nacionales.



"Cuando llueve se inunda, y es muy peligroso para deportistas en su competencia, se resbalan, los más chiquitos se pueden caer, ya se han caído, se necesita una adecuación importante, se ha hecho algo, pero no determina un buen escenario deportivo".

¡Así está la pista de BMX en donde entrenan cientos de niños los fines de semana, llena de huecos y abandonada, es un peligro! Hay que incentivar a nuestros hijos con #deporte pero con mejores condiciones para que lo disfruten, son ellos el #futuro y el presente de este mundo. pic.twitter.com/KllyYmFmEj — Diego Tamayo (@Datamayo) April 17, 2023

Por su parte, el entrenador José Antonio Galvis dijo que hay niños de muy alto nivel en este deporte extremo, pero resaltó que no es justo que deban entrenar en estas condiciones de abandono de la pista.



"Démoles cariñito, la delegación de Santander siempre representa bien afuera de la región y no es justo que los niños tengan que entrenar en esta pista, se estallan las llantas, se doblan los rines, los niños se caen, por qué, porque no hay una superficie nivelada y eso es grave", contó el profesor.



