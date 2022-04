Hace 10 años, Ecopetrol empezó a evaluar el potencial del valle del Magdalena Medio colombiano para la exploración de yacimientos no convencionales bajo la técnica de fracturamiento hidráulico o estimulación hidráulica, más conocida como fracking, y su posible utilización en el país. En esta zona encontraron el 56 % de yacimientos del país.



Este 25 de marzo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le dio luz verde al inicio de Kalé, el proyecto piloto de fracking en Puerto Wilches, Santander, cuya licencia fue radicada el 29 de octubre del 2021.

La técnica de exploración es polémica por lo incierto que se vuelve explorar en medio de acuíferos con materiales radiactivos y la posibilidad de que aumente la sismicidad en la zona, a lo que los ambientalistas califican como una devastación ambiental.



En países como Alemania, Francia, Uruguay y algunas regiones de Brasil han prohibido o suspendido su uso. Sin embargo, en Estados Unidos y Argentina siguen utilizando esta técnica; incluso, Ecopetrol tiene un piloto de yacimientos no convencionales entre Nuevo México y Texas desde el 2019.



Kalé tiene voces a favor y en contra. Por un lado están el Gobierno Nacional y Ecopetrol, quienes aseguran que con estos pilotos se aumentarán las reservas de crudo hasta por 22 años y son necesarios para garantizar el combustible; la otra cara es la de los ambientalistas, quienes se oponen a esta práctica.



Mientras tanto, en una encrucijada se encuentran las comunidades de la zona, pues aunque no están de acuerdo con que se haga esto en sus veredas, el petróleo es desde hace 100 años el principal generador de empleo en la región.



El proyecto Kalé consiste en un piloto de fracking a realizarse en la zona, consta de seis hectáreas del predio denominado La Belleza, ubicado en el Magdalena Medio, a 9 kilómetros del casco urbano de Puerto Wilches, donde Ecopetrol y su socio ExxonMobil construirán una plataforma que incluye la perforación de un pozo horizontal, un pozo inyector y un pozo caracterizador de acuíferos profundos.



Serán utilizados 15.200 barriles de agua por cada una de las 20 etapas de fracturación, es decir, unos 638.400 galones de agua que, según Ecopetrol, serán extraídos de acuíferos no aprovechables.



Tendrán otro pozo donde captarán esta agua en acuíferos profundos, esta misma agua es la que se empleará para el siguiente piloto de fracking, Platero, que ya está en proceso de licenciamiento en la Anla y estará ubicado en la misma zona.



La inversión será de 76 millones de dólares aportados por Ecopetrol y ExxonMobil.



El objetivo de este piloto es recopilar datos sobre la técnica y los impactos ambientales que podría dejar a corto, mediano y largo plazo. Esta data será analizada por el Consejo de Estado, quienes fueron los que solicitaron este piloto para tomar la decisión de prohibir o no esta técnica en el país.



El miedo de la comunidad

Leopoldo ha vivido sus más de 50 años en Puerto Wilches, los últimos 10 en el corregimiento de Campo Duro, a 5 kilómetros de La Belleza –predio donde se hará el piloto Kalé–. Era pescador, pero terminó trabajando en la industria petrolera cuando se graduó del colegio, al igual que la mayoría de los habitantes de estos municipios cercanos a Barrancabermeja, donde está ubicada una de las refinerías más grandes del país.



Leopoldo dice: “Pasé por todos los cargos en 30 años, ahora estoy pensionado, pero por eso mismo estoy preocupado con los impactos ambientales que va a traer la cuestión del fracking. Si hicieran las cosas al derecho estuviera bien, pero como saben que el impacto es grande entonces están haciéndolas al contrario”.



Según Leopoldo, “están diciéndole a la gente que todos se van a volver petroleros, pero es porque el impacto ambiental que va a ocasionar este proyecto va a ser muy grande. Lo que se va a utilizar no son los mismos insumos que se utilizan en los otros pozos”.

Leopoldo teme perder los ahorros de toda su vida invertidos en la vereda Campo Duro, ya que dice que la perforación puede ocasionar la contaminación del subsuelo de sus tierras y generar problemas ambientales.



“Qué va a pasar con todos los niños que van a escuelas aledañas al proyecto cuando todos los carrotanques pasen con aguas contaminadas por el lado de ellos”, insiste.



Y es que en la vereda Planta Nueva, de Barrancabermeja, a media hora de La Belleza, hace cuatro años les tocó cerrar la escuela del mismo nombre de la vereda que estaba en zona aledaña a las plantas de tratamiento de lodos residuales por los altos niveles de contaminación.



A este miedo se le suman las denuncias por amenazas que varios líderes de organizaciones contra el fracking han dicho recibir en la zona. Desde coronas fúnebres hasta atentados con arma de fuego se han registrado en los últimos seis meses que ha ocasionado el desplazamiento de los activistas.



“Es una zona con herencia de paramilitarismo y grupos al margen de la ley, y esta gente ha estado amenazando a los líderes. Algunos de ellos, más que todo mujeres, han tenido que salir de la zona temporalmente por las amenazas”, indicó Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.



El director agregó: “No podemos decir que estén mandados por el Gobierno o las empresas, sino que hace parte de esa cultura de violencia que se dirige en contra de los líderes porque no apoyan iniciativas del Gobierno, es una situación muy crítica”.



No obstante, hay personas de la comunidad, como Ana María García, habitante de Puerto Wilches, que están más abiertas al proyecto aunque persisten los miedos.



“Tenemos temores, pero debemos estudiar las propuestas que tiene Ecopetrol. La expectativa es el miedo a la contaminación, pero también pueden verse muchas formas de aprovechamiento como la opción laboral y social; no apoyamos el fracking, pero estamos abiertos a conocer lo que quieren hacer”, dice García.



Organizaciones ambientalistas de la zona apoyadas por la comunidad presentaron una tutela contra la licencia, que dice que antes de la aprobación de la licencia se debió realizar una consulta en la zona; de hecho, este es uno de los reparos que más se repite cuando se pregunta a la comunidad por el proyecto.

“El contacto con la comunidad ha sido muy superficial, si quieres trabajar con ellos lo básico y lo primero debe ser una actitud de conversación constructiva, no hay actitud de diálogo, de la construcción de una nueva realidad”, dice Juan José Pacheco Carrasquilla, un joven que vive en la rivera del río Magdalena y ha visto de cerca la evolución de su tierra con la llegada de nuevos proyectos petroleros.



Desde Ecopetrol han insistido en que “sí hubo conversación y está documentado en el Estudio de Impacto Ambiental”. Según cifras del documento, realizaron “500 encuentros de diálogo y pedagogía en 9 meses de trabajo de campo y análisis de información de cada proyecto”.



Desde el 2019, ambientalistas de distintas regiones del país han llevado a expertos internacionales que en salones de las escuelas les han explicado el impacto del fracking y los posibles daños que repercutirían en las tierras de los campesinos y pescadores de la zona.



“No podemos decir que como funcionó en Estados Unidos entonces en Colombia también porque las geologías son completamente distintas, el subsuelo es distinto y eso requiere tener mayor precaución”, indica Ricardo Eslava, activista en la materia ambiental y aspirante a geólogo.



Ante estas preocupaciones, Ecopetrol indicó que también las comparten y por esto están haciendo un “trabajo detallado”.



“Temas como utilizar material radiactivo es una de las preocupaciones que se mencionan (...). Sobre el tema de la contaminación de acuíferos, se han hecho análisis muy detallados en laboratorios de Estados Unidos y se evidenció que el material usado tiene una afectación muy baja”, dijo Gabriel Combariza, presidente de yacimientos no convencionales de Ecopetrol.



Y agregó que el monitoreo de la parte sísmica de la zona se efectuará de la mano con el Sistema Geológico Colombiano con un envío continuo de datos en trasmisión satelital.

Las proyecciones

El Ministerio de Minas y Energía ha liderado la vocería del Gobierno Nacional en este proyecto que catalogan como “garantizador de combustible”.



Incluso, el viceministro de Energía, Miguel Lotero, puso un escenario hipotético si el próximo presidente se negara a continuar con Kalé y Platero.



“Para el futuro de Colombia parar los proyectos pilotos sería bastante inconveniente por varias razones: primero porque hemos visto, según los análisis de oferta y demanda de la Upme (Unidad de Planeación Minero Energética), que nosotros podríamos tener un déficit de gas natural hacia el año 2025 y eso obliga al Gobierno a buscar las soluciones para tratar de cubrir ese déficit. Una de las soluciones, no la única, es el desarrollo de nuevas fuentes de gas y petróleo”, agregó.



Según las proyecciones expuestas por Lotero, estos proyectos pueden multiplicar las reservas de combustible hasta por 22 años.



El tiempo que se hará fracking en el país dependerá de los datos que se recopilen en este piloto.

¿En qué fase va el proyecto piloto de Kalé?

La licencia aún no ha quedado en firme debido a los procesos jurídicos que cursan contra ella. Una vez quede aprobada, los trabajos de Kalé se iniciarán.



“Los trabajos comenzarán varios meses después. Hay que hacer unos procesos de contratación de personal a través del Servicio Público de Empleo, hay que revisar que la gente del territorio tenga empleo y ahí se hace la plataforma y un tiempo después se trae el taladro”, dijo Combariza.



Una vez se tenga la plataforma, son 100 días de construcción y perforación del pozo e inicia el fracturamiento hidráulico. “Sumando todo eso son unos 18 o 20 meses”, indicó el vicepresidente de Ecopetrol.



Es decir que la perforación se estaría dando solo hasta mediados del 2023, siempre y cuando la licencia quede en firme.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CASTELLANOS

CORRESPONSAL EL TIEMPO

BUCARAMANGA EN TWITTER: @MariasRodriguez