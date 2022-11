Más de 180 mil familias de Piedecuesta cumplen hoy cuatro días sin el servicio de agua debido a un daño en la bocatoma. Aunque las autoridades permanecen día y noche arreglando la falla, las lluvias y nuevos deslizamientos han impedido que el líquido se restablezca en su totalidad.



En la noche del martes, 8 de noviembre, la Alcaldía anunció que se restableció el líquido, sin embargo, cinco horas después, Mario José Carvajal reportó que por derrumbes hubo un nuevo daño que impide el servicio.

La gente está desesperada por no tener agua en Piedecuesta. Ya son cuatro días sin el líquido. El servicio se restableció en la noche y lamentablemente se fue en la madrugada. @Piedecuestana_ @alcpiedecuesta pic.twitter.com/4mIUWSsoMF — Mely Múnera (@MelyMunera) November 9, 2022

#DeServicio

“Pese a las dificultades seguimos trabajando para restablecer totalmente el servicio de agua, no ha sido una tarea fácil por el.estado de vulnerabilidad en que quedó el sistema de captación de la planta La Colina, pero es nuestro trabajo no desfallecer”@mariojcarvajal pic.twitter.com/jbMxM3tZtg — Alcaldía de Piedecuesta (@alcpiedecuesta) November 9, 2022

Tras cumplirse cuatro días de la emergencia en este municipio la comunicad bloqueó las vías para exigir que se lleve carrotanques a sus barrios.



La gente se agarró de las manos en el sector de los barrios Paraíso 1 y 2 para impedir el ingreso a la zona de Guatiguará.



"Ya la gente está desesperada, desde el sábado sin agua, la gente quiere meterse a la brava. No hay un solo carrotanque que haya venido a este lugar", dice la gente.



Según las autoridades, se activó un plan de contingencia y desde las cuatro de la madrugada hasta las 2:00 a.m. Del otro día se reparten 17 carrotanques para llegar a todos los barrios de Piedecuesta.



Según Defensa Civil, al momento se ha abastecido al 70% de los 92 barrios que tiene el municipio del área. El sector más afectado son las zonas que están ubicadas cerca al cerro de la cantera y piden a la comunidad no retener los vehículos para poder avanzar. ​